ЕС ожидает проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.

Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает Day.Az.

Он отметил, что ЕС приветствует приглашение наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Совета Европы: "Часть этих миссий уже в Азербайджане. В ближайшее время приедут другие члены наблюдательной миссии. Считаю, что мы, как всегда, будем сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана для укрепления и развития партнерских отношений".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.