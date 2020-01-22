https://news.day.az/politics/1196184.html В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды - ФОТО
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды - ФОТО
22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены вопросы развития связей между нашими странами, состоялся обмен мнениями об изучении возможностей сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также о текущей геополитической ситуации в регионе и мире.
В ходе беседы была подчеркнута важность участия и Азербайджана в предстоящей в июне этого года в Таллине Инициативе трех морей, обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Вышеградской группы и Движения неприсоединения.
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