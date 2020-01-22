22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены вопросы развития связей между нашими странами, состоялся обмен мнениями об изучении возможностей сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также о текущей геополитической ситуации в регионе и мире.

В ходе беседы была подчеркнута важность участия и Азербайджана в предстоящей в июне этого года в Таллине Инициативе трех морей, обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Вышеградской группы и Движения неприсоединения.