https://news.day.az/politics/1196185.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО
22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении связей между Азербайджаном и Монголией. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности, в животноводстве, обсуждены инвестиционные возможности в меднорудном и золотодобывающем секторах.
В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время монгольские студенты получают образование в университетах Азербайджана.
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