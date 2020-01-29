Формулу экономического роста Азербайджана можно назвать идеальной.

Об этом сказал Day.Az известный эксперт, пакистанский политический обозреватель Малик Айюб Сумбал.

По словам эксперта, Азербайджан утвердился в качестве безоговорочного лидера на Южном Кавказе. "Экономика вашей страны демонстрирует захватывающий рост, идеальный среди, например, других стран СНГ", - отметил Сумбал.

Коснувшись прошедшего на днях Всемирного экономического форума в Давосе, эксперт отметил, что участие нашей страны в работе форума и многочисленные результативные переговоры, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым, принесут большие дивиденды Азербайджану.

"В целом же активное участие Азербайджана в Давосе выгодно для всех заинтересованных сторон. Азербайджан получает огромный потенциал для развития интеграции на мировых рынках, участвуя в ВЭФ, еще больше укрепляет международный имидж страны на ведущей глобальной площадке", - сказал он.

По словам эксперта, Баку - оптимальный выбор для открытия регионального центра Всемирного экономического форума.

"Причина очевидна: Азербайджан превратился в крупнейший региональный центр сразу в нескольких областях и обладает огромным потенциалом для привлечения международного внимания", - добавил Сумбал.