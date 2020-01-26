Давосский форум, являясь экономической платформой, в то же время имеет значительное политическое влияние. Последовательное участие Президента Азербайджана в Давосском форуме в течение многих лет, с одной стороны является демонстрацией желания страны эффективно использовать возможности Форума, а с другой - свидетельствует об усиливающемся интересе ведущих мировых компаний к Азербайджану, его растущим экономическим возможностям.

На протяжении многих лет Азербайджан отличался от многих постсоветских стран внутренней стабильностью.

Об этом сказал Day.Az эксперт, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

Напомним, что, отвечая на вопросы модератора панельного заседания "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского форума, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "у нас нет внутренних рисков в стране, ни политических, ни экономических. Страна стабильна, развитие устойчиво".

По словам эксперта, сегодня в стране очень обширна повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа. Пакет реформ, который начал осуществляться в последние 2-3 года, принципиальные шаги Президента Ильхама Алиева по омолаживанию ветвей власти, социально-экономические шаги исключили риски и привели к тому, что сегодня, в преддверии внеочередных выборов в парламент страны, мы видим уникальную демократическую предвыборную кампанию, отметил наш собеседник.

"Число кандидатов - по 12-13 человек на одно место, полная свобода агитации за кандидатов в рамках избирательного права, в ходе кампании не отмечено никаких эксцессов. Разве это не есть признак стабильности, разве это не говорит об отсутствии внутренних рисков, как политических, так и экономических?" - сказал Алиев.

Вместе с тем, отметил эксперт, имеют место риски внешние. Неслучайно Президент Ильхам Алиев во время панельного заседания на тему "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Всемирного экономического форума, подчеркнул, что "учитывая, в частности, региональную ситуацию и появляющиеся новые конфликтные зоны важнейшим вопросом в настоящее время является региональная стабильность".

По мнению эксперта, излишне было бы напоминать читателю, насколько осложнилась международная обстановка в последнее время.

"С конкретными рисками мы столкнулись на юге в первые дни нового года, когда регион был поставлен на грань войны. Чем это могло обернуться для Азербайджана, мы можем себе представить. При всей сбалансированной политике страны уйти от потока беженцев, который мог иметь место, Азербайджан не сумел бы. В соседней Грузии имеют место тлеющие сепаратистские конфликты, ее территориальная целостность нарушена. Ну, и наконец, главный риск для региона - это продолжающаяся оккупация Арменией азербайджанских территорий, практически сорванные армянской стороной мирные переговоры, непредсказуемое поведение Никола Пашиняна, что увеличивает риск возобновления боевых действий", - подчеркнул Намик Алиев.

По мнению нашего собеседника, в этих непростых условиях успех сбалансированной внешней политики Азербайджана обусловлен приоритетом национальных интересов при учете устремлений региональных и глобальных акторов. Сегодня Азербайджан превратился в ключевого игрока системы региональной безопасности, без него в регионе не может быть реализован ни один проект.

"Ведущая роль Азербайджана в регионе при сохранении дружеских отношений с соседями и геополитическими лидерами является стержнем региональной безопасности", - сказал Намик Алиев.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, Президент Ильхам Алиев очень верно подчеркнул в Давосе, что в Азербайджане сохраняется полная стабильность, и не от него зависит та напряженность, которая существует вблизи его границ.

"Президент Ильхам Алиев об этом четко высказался. Наша страна стабильна, развитие устойчиво. Президент очень правильно подчеркнул, выступая на заседании в рамках форума, что повестка реформ достаточно широка, и эти реформы создают большие возможности для населения республики. Поэтому нас не может не беспокоить возрастание напряженности за пределами границ нашей страны, за что мы, естественно, ответственности не несем", - сказал политолог, подчеркнув, что главным источником напряженности в нашем регионе является неурегулированный нагорно-карабахский конфликт и оккупация Арменией территорий Азербайджана.

Лейла Таривердиева