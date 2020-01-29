Предвзятая позиция в отношении Азербайджана, с которой периодически выступает Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), не новость. Об этом неоднократно говорилось, и приводились причины. Однако беспочвенная критика против Азербайджана, содержащаяся в резолюции ПАСЕ № 2317, принятой вчера, о состоянии свободы СМИ в Европе и безопасности журналистов, дает основание говорить, что пристрастность структуры в отношении Азербайджана стала хроническим явлением.

Об этом говорится в статье "Антиазербайджанский алгоритм в механизме ПАСЕ по принятию решений" вице-премьера - зампреда правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что Азербайджан переживает период стремительного развития и трансформации. Успешное продолжение выбранного им пути, наряду со многими факторами, предусматривает гласность, информационную свободу, открытость миру. Сотрудничество, партнерство, расширение экономических связей, информационный обмен с Европой - одно из основных условий, придающих импульс продвижению по пути, выбранному страной. Кроме того, Азербайджан всегда открыто и решительно заявляет о том, что во главу угла ставит национальные и государственные интересы. Как и во всех вопросах, отношение к свободе слова и печати в Азербайджане обусловлено в контексте свобод, закрепленных в Конституции и законах. Можно перечислить десятки причин, доказывающих, что Азербайджан находится в одном ряду со странами, где защищается свобода слова и печати.

Зампред ПЕА подчеркнул, что на фоне всего этого содержащийся в вышеуказанной резолюции ПАСЕ призыв к азербайджанской власти положить конец "репрессиям" против журналистов не укладывается в сознании: "Достаточно сказать только то, что одна из авторитетных международных структур Европы - ПАСЕ не может внятно объяснить, в чем заключаются ее надуманные "репрессии". Разбирая "обвинения" против Азербайджана, хочу привести в пример два "аргумента", которые использует эта структура. Суть первого аргумента в том, чтобы было прекращено применение всяческих санкций против журналистов. Насколько это предложение (или требование) правомочно и справедливо с точки зрения прав человека и верховенства закона, судить гражданам. Выходит, что ПАСЕ ради критики Азербайджана в угоду каким-то целям настолько не стесняется демонстрировать недемократичные подходы, что выделяет журналистов в отдельную касту. Значит, если журналист нарушает законы, совершает преступление, клевещет на других, оскорбляет невинных людей, то против него не может быть и не должны быть приняты правовые меры. А как же в таком случае должны защищаться права людей, оскорбленных в результате деяний журналиста и подвергшихся моральному террору? "Претензии" против Азербайджана в пресловутой резолюции ПАСЕ обосновываются еще и таким абсурдным аргументом как предоставление журналистам квартир со стороны государства. Дескать таким образом власть подкупает журналистов. Между тем Азербайджанское государство обеспечивает квартирами разные категории людей, нуждающихся в жилье. В первую очередь - это вынужденные переселенцы. Каждый год Азербайджанское государство выделяет сотни миллионов манатов для обеспечения вынужденных переселенцев жильем. Уместно было бы напомнить, что число городков, в которых проживает население этой категории, превысило 100. Было бы лучше, если ПАСЕ озаботилась тем, что вследствие агрессии Армении 10% населения Азербайджана - один миллион человек стали вынужденными переселенцами, внесла бы свою лепту в дело восстановления справедливости. Но вместо этого организация выискивает, не находя, придумывает поводы критиковать Азербайджан.

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