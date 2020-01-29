Планете угрожает новый смертельный и, судя по официальным заявлениям, пока неизлечимый вирус, опять появившийся в Китае. Эти новости уже несколько недель не покидают хэдлайны информационных агентств, что неудивительно: сразу вспоминается эпидемия атипичной пневмонии 2002 года, которая началась в одной из китайских провинций и в итоге унесла жизни более 800 человек по всему миру. К тому же у людей, как правило, не существует иммунитета к новой опасной заразе, а на разработку лечения или вакцин нужно время.

Так есть ли реальная опасность "китайской заразы" в Азербайджане?

... "А слышали вы, знаете ли вы, что в Центральной клинической больнице умерла зараженная коронавирусом женщина? 33-летняя Гюльнара Керимова? Не знаете?! Ну как же, неудивительно, конечно. Откуда вам знать, если государственные структуры и, вообще, власти тщательно скрывают этот факт. Будьте осторожны!"

В социальных сетях, особенно в Фейсбуке начала разгуливать вот такая "страшилка" в духе ранней совдепии.

Особенное рвение проявляют, как всегда, страницы приверженцев радикальной оппозиции и "независимых блогеров", окопавшихся заграницей. Стуча на клавиатуре в тесных, удушливых комнатенках неказистых зданий, кучкующихся на окраинах европейских столиц, эти моральные лишенцы и истинные люмпены пытаются нагнетать страсти, словив волну естественной обеспокоенности людей насчет новой инфекционной пандемии.

Они рассчитывают на эффект стихийного массового поведения, которым обозначают различные формы поведения толпы, циркуляцию слухов, иногда также моду, коллективные мании, общественные движения и прочие "массовидные явления".

Скатившиеся до уровня морального уродства и размахивающие иллюзорными плакатами с начертанными "Требуем открытости, прозрачности и демократического освещения событий", они стремятся к максимальной вовлеченности большого количества людей, одновременности распускания слухов, тем самым уповая на иррациональность восприятия информации и ослабление сознательного контроля со стороны обывателя.

Слабая структурированность, то есть размытость позиционно-ролевой структуры, характерной для нормативных форм группового поведения лишенцев радикальной оппозиции хоть и не дает им полной свободы деятельности, но вопреки логике и реалиям они пытаются выполнить полученный заказ на "распыление" слухов о якобы наличествующем факте заражения коронавирусом в Азербайджане.

Даже снисходительность не позволяет выявить рациональное зерно в таких слухах, ибо они лишены механизма дуракоустойчивости.

В обыденном представлении хаос, беспорядок - это и отсутствие закономерностей, и неуправляемость. Но в случае с радикальной оппозицией Азербайджана и распространителями идиотских слухов ситуация не столь однозначна. Хаос и порядок относительны, хаос всегда по-своему детерминирован, и чем хаотичнее поведение несистемной оппозиции, тем более простым закономерностям она подчиняется. И тем легче ее понять - разумеется, коль скоро уровень мышления "лидеров" радикалов и маргиналов достаточно элементарный.

Иллюзия неуправляемости возникает тогда, когда "независимые" блогеры с горем от недостатка когнитивных способностей начинают кричать о "реальной опасности коронавируса в Азербайджане". Завзятому горожанину трудно понять, как деревенский пастух контролирует стадо в сотни голов. Академик, умело руководящий научным коллективом, окажется беспомощным в компании бомжей, а если он не врач-психиатр, то любой санитар даст ему сто очков вперед в умении работать с соответствующим "контингентом" больных. Повторю: простой и глупой системой управлять легче (этому меньше надо учиться), чем сложной и умной, для этого требуются более простые приемы, которыми, однако, тоже нужно владеть.

Сказанное имеет прямое отношение к поведению авторов слухов в социальных сетях. В толпе человек опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации и становится доступен для элементарных манипулятивных воздействий. Поведение толпы или циркулирующий слух кажутся процессами, лишенными закономерностей и нерегулируемыми постольку, поскольку большинство из нас привыкли иметь дело с организованными группами, где уместны рациональные доводы, согласование мнений или хотя бы формальный приказ.

Но только не среде сторонников "лидеров" радикальной оппозиции, троллей "борцов" и особенно на страницах "независимых и неподкупных" - на самом деле зависимых и давно купленных на корню "блогеров".

Там, в среде обитания маргиналов и троллей не действуют никакие писаные или неписаные законы, отсутствует логика, честность, восприятие и анализ реалий, понимание сути происходящих событий.

"В стране вирус, а власти молчат" - есть ли более абсурдный, бредовый выкрик и слух?! Не думаем. И тому масса причин.

Во-первых, ни одна страна в мире, особенно Азербайджан, где чуть ли не 9 человек из 10 пользуются соцсетями, не сможет скрыть факт заражения гражданина коронавирусом.

У имярека, то есть гражданина Х, есть семья, родственники, знакомые, соседи, сослуживцы или товарищи по учебе и т.д. В клинике, больнице или медицинском центре работают тоже люди и они, представьте себе, тоже неравнодушны как к своему здоровью, так и благополучию своих родных.

А теперь подумаем: в больницу поступает пациент с подозрением на инфицирование коронавирусом, проводится обследование, врачи волнуются, медсестры все видят - и власти смогут скрыть это?

Говорить и писать об этом, простите, сущий бред.

В Азербайджане нет заболевших и не выявлены носители коронавируса. Но вопящим в социальных сетях и распространителям слухов все нипочем: они отрабатывают полученный заказ, стремясь вызвать панику в обществе.

... За истекшие сутки число заболевших новым типом пневмонии в Китае увеличилось на 1 тыс. 459 человек, жертвами коронавируса стали 26 человек.

Об этом сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Всего в Поднебесной число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода - 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни.

Как отметила газета "Цзянькан шибао" ("Здоровье"), по состоянию на среду, число случаев новой пневмонии превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн. человек. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

... В 2012 году в Саудовской Аравии впервые был зафиксирован новый коронавирус, официально получивший название "Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром" (Middle East Respiratory Syndrome, MERS). На сегодня число случаев заражения MERS с летальным исходом исчисляется сотнями. Распространение вируса затронуло 10 стран: Саудовскую Аравию, Катар, Иорданию, Республику Корею, Филиппины, Францию, Германию, Великобританию, ОАЭ, Тунис и Италию. По данным Всемирной организации здравоохранения, речь идет об особом штамме вируса, который ранее не выявлялся ни у людей, ни у животных.

Согласно сообщению Республиканской противочумной станции Министерства здравоохранения, в Азербайджане нет серьезной угрозы распространения вируса MERS. Так, министерство приступило к реализации мер для предотвращения проникновения в страну опасного вируса. В связи с этим на погранично-пропускных пунктах в отношении лиц, прибывающих в Азербайджан из государств, в которых зафиксировано наибольшее число случаев заболеваемости этим вирусом, осуществляется контроль, а также проводятся дезинфекционные работы. Кроме того, в связи с заболеваемостью этим вирусом ведется просветительская работа, как среди населения, так и среди медработников. При этом для того, чтобы защититься от болезни, необходимо часто мыть руки, протирать их влажными салфетками, не дотрагиваться грязными руками до рта, носа, глаз.

С целью усиления профилактических мер против коронавируса министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев подписал приказ.

Документ предусматривает информирование руководителями городских и районных медицинских учреждений и предприятий медработников о коронавирусе, незамедлительное информирование местных центров гигиены и эпидемиологии о случаях острого респираторного заболевания (ОРЗ), отправку анализов, взятых у лиц с подозрением на заболевание, в Республиканскую противочумную станцию, создание запаса лекарственных средств для симптоматического лечения заболевания, усиление дезинфекционных мер в медучреждениях и др.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, и в Азербайджане не выявлено случаев заражения коронавирусом или других подозрительных случаев заражения.

Отметим, что "ближневосточный вирус" остается для ученых неизвестной инфекцией, специальной вакцины лечения не существует. Смертность от заболевания достигает 40,7 процента. Долгое время ученые не могли даже установить пути передачи патогена. Не так давно удалось доказать воздушно-капельный путь передачи с высокой степенью заразности. Известны симптомы болезни: лихорадка, одышка, кашель и переход инфекции в форму вирусной пневмонии с почечной недостаточностью.

Какими бы ни были последствия, ясно одно: Китай все еще остается эпицентром появления новых и очень опасных инфекций даже через 60 лет после азиатской пандемии гриппа (унесла жизни двух миллионов человек) и почти два десятилетия после эпидемии атипичной пневмонии. Да, в Китае налажен контроль за продажей редких и экзотических животных, успешно выявляются инфекционные заболевания. Однако традиционные "продуктовые" рынки, на которых можно купить практически все, что угодно - от ящериц и скорпионов до летучих мышей и змей, - остаются популярны и потенциально представляют весьма серьезную угрозу.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az