В декабре прошлого года в городе Ухань в Китае была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Эпидемия коронавируса ширится со скоростью самолетов, которые развозят жителей Поднебесной по всему миру. Случаи заражения уже зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии, а также Турции и Казахстане.

По данным минздрава в Азербайджане до сегодняшнего дня не было зарегистрировано случаев заболевания этим вирусом, а сегодня министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ "Об усилении профилактических мер против нового коронавируса (2019-nCoV)".

Стоит ли опасаться коронавируса нашему населению, и как предотвратить заболевание? На эти и другие вопросы Day.Az ответил известный врач Орхан Абдуллаев.

"Нужно разделять бактериальные и вирусные заболевания. От всех известных бактериальных заболеваний есть лечение. Что касается вирусных, то здесь нет лечения, направленного на сам возбудитель. Есть симптоматическое лечение", - сообщил врач.

Он отметил, что защищаться от коронавируса следует так же, как и при атипичной пневмонии (SARS-CoV), которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. ВОЗ дала рекомендации продезинфицировать все домашние и рабочие поверхности. Вирус вне организма человека нежизнеспособен, поэтому на онлайн-товары из Китая паника не должна распространяться.

"Рынок противовирусных препаратов (особенно для терапии респираторных инфекций) крайне мал, и тот же "Тамифлю" малоэффективен. Есть надежды, что препараты против СПИДа и гепатита В/С будут на страже. Но тесты пока неизвестны, китайские врачи лечат симптоматически, дают парацетамол от повышения температуры, и проводят мембранную оксигенацию, но эта процедура слишком дорогая, чтобы стать массовой", - отметил наш собеседник.

По его словам многих пугает рост числа погибших. Но погибли, в первую очередь, пожилые люди, с ослабленным иммунитетом и т.д. Орхан Абдуллаев добавил, что такие больные в группе риска в любом случае, а не только сейчас.

Приводя статистику, врач подчеркнул, что на 2800 зараженных коронавирусом - 80 смертей. Это менее 3%, что сравнимо со смертностью от обычной кори/дифтерии.

"Все инфекции опасны. Тот же туберкулез имеет повышенную смертность. Вопрос в том, станет ли заболевание коронавирусом пандемией. Этого никто не знает, потому что пока нет особых данных о болезни, вирус не попал в лаборатории других стран, чтобы провести параллельные исследования и говорить о степени доверия китайским властям. Нам стоит обратить внимание на вспышки гриппа в стране, потому что смертность от гриппа на том же уровне, но никто не утруждает себя вакцинацией. Культура профилактики у нас слабо развита. Советую прививаться от обычного гриппа и повышать иммунитет. Пока Китай на карантине, для нас нет опасности", - заключил О. Абдуллаев.

Ф. Агаларова