https://news.day.az/society/1197586.html Я опасаюсь возвращаться - а вдруг заражу кого-то из близких? - Азербайджанец, живущий в Ухане, рассказывает, что происходит

Я опасаюсь возвращаться - а вдруг заражу кого-то из близких? - Азербайджанец, живущий в Ухане, рассказывает, что происходит

Общество, 27 января 2020 19:16 1 900

В декабре прошлого года в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Один из азербайджанских студентов, учащийся в Ухане, Турал Т. рассказал Day.Az о том, что происходит в городе и как развивались события. Свою фамилию Турал просил не называть, чтобы избежать возможных рисков.

По словам Турала, с того момента новости о пневмонии регулярно размещались в социальных сетях, но это не мешало учебному процессу и нормальному образу жизни.

"24 января отмечается Новый год в Китае, и подавляющее большинство людей возвращаются домой и празднуют со своими семьями. Поэтому большинство ресторанов и других торговых объектов обычно закрыты в кампусе. В нашем университете первый семестр официально заканчивается 7 января и в этот день начинаются каникулы. Ожидалось, что следующий семестр в университете начнется в середине февраля, но, учитывая текущую ситуацию, не исключено изменение даты. В настоящее время университет советует студентам, покинувшим Китай, возвращаться с предварительным официальным предупреждением", - сказал студент.

Турал отмечает, что карантин был объявлен в Ухане 23 января с 10:00 по местному времени.

"Некоторые азербайджанцы, живущие в городе до тех пор, смогли покинуть город. Насколько мне известно, в настоящее время в Ухане 6 граждан Азербайджана. Въезд в город закрыт, общественный транспорт не работает. Даже пригородные районы были изолированы, чтобы предотвратить распространение вируса. На данный момент желательно оставаться дома и в общежитии, маски просто необходимы. В продаже имеются различные маски для предотвращения распространения вируса, но в некоторых местах ощущается нехватка продовольствия. В последний раз за пределы кампуса я выходил неделю назад, никакой паники не наблюдалось, однако людей в масках было больше, чем обычно", - рассказал Турал.

На данный момент рынки на территории кампуса работают всего 4 часа. В кампусе есть 2 столовые, где могут остановиться как местные, так и иностранные студенты.

"Я также хотел бы отметить, что доступ в кампус возможен только со студенческим билетом, но до карантина применялся свободный режим", - говорит Турал.

По словам Турала, с 24 января ведутся прямые переговоры с посольством. В настоящее время вопрос об эвакуации граждан АР, проживающих в Ухане, обсуждается с китайскими властями и работы в этом направлении продолжаются.

"Если мы покинем Ухань, нам, вероятно, придется находиться в карантине в другом городе. Если нет, то эту процедуру следует проводить в Азербайджане. Я опасаюсь возвращаться в Азербайджан - а вдруг я заражу кого-то из близких?".

Турал также рассказал о дополнительных симптомах коронавируса: "Информация о проверке температуры прибывающих из Китая в нашу страну опубликована в одном из видеороликов, опубликованных Министерством здравоохранения в Facebook. Я хотел бы напомнить вам, что помимо температуры, показателями коронавируса могут быть головные боли, тошнота и другие симптомы. Недавно коронавирус был обнаружен даже у людей, у которых нет этих симптомов".

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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