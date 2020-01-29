Число зараженных коронавирусом перевалило за 6 тысяч человек. 132 погибли. Крупнейший концерн "Тойота", как и большинство крупных иностранных производств в стране, в том числе Apple, закрыт. Тем временем в китайских городах, где введен карантин, начался бунт. Улицы округа Тай-Юань перекрыли водители такси - из-за вируса всему общественному транспорту запретили работать, дороги блокированы. Бизнес несет убытки, а налоги и сборы никто не отменял. Столкновения с полицией произошли в округе Фуцзянь. Напуганные жители забаррикадировали дорогу, чтобы не допустить проникновения вируса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В самой сети сейчас все чаще появляются фейки. Например, старые видео, которые совсем не относятся ко вспышке болезни, выдают за новые. Одну из жительниц Китая наказали за распространение паники. Она утверждала, что один из округов ждет дефицит еды из-за карантина.

Заболевание по масштабам уже превосходит вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Везде, где есть подозрения на появление больных, похожая картина - что в Израиле, что в британском Бирмингеме, что в Минске - врачи в костюмах увозят пациентов в спецмодулях.

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