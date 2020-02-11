Европейский Союз (ЕС) распространил заявление в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Европейский Союз заявляет, что разделяет первоначальную оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ).

Сообщается, что Европейский союз с нетерпением ждет продолжения диалога во имя интересов всех граждан, а также тесного сотрудничества с институтами Азербайджана, в том числе с новоизбранным парламентом.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов были зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.