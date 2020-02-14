https://news.day.az/politics/1203149.html В Генпрокуратуре Азербайджана прошло коллегиальное заседание
В Генпрокуратуре Азербайджана прошло коллегиальное заседание
В Генеральной прокуратуре Азербайджана прошло расширенное коллегиальное заседание, посвященное работе, проделанной в 2019 году органами прокуратуры, и предстоящим задачам. В заседании приняли участие руководящий состав Центрального аппарата, Республиканской военной, Нахчыванской, Нахчыванской военной и Бакинской прокуратур, а также военные прокуроры районов (городов).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, на заседании Генеральный прокурор Закир Гаралов выступил с отчетным докладом.
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