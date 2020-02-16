Президент Ильхам Алиев в ходе панельных обсуждений с участием глав Азербайджана и Армении преподал политический и исторический урок премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сказал в воскресенье Trend политолог Арзу Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, это также было очередным уроком дипломатии для Армении. "На встрече, продлившейся порядка 50 минут, Президент Ильхам Алиев, опираясь на конкретные факты, вновь продемонстрировал международному сообществу моменты истины, связанные с Арменией. Естественно, Пашинян попытался скрыть некоторые исторические эпизоды, связанные с Арменией, толковать их в ином свете. Однако конкретные факты, приведенные Президентом Ильхамом Алиевым лишили его возможности дискутировать, поставив в безвыходное положение. Дошло до того, что Пашинян в своем выступлении был несколько раз вынужден признать, что Нагорный Карабах является азербайджанской землей, несмотря на то, что после с помощью различных уловок пытался пойти на попятную".

Как отметил Арзу Нагиев, один из ярких моментов на встрече был связан с трагедией в Ходжалы. "Пашинян, было, пытался представить в качестве достоверного "аргумента" искаженные армянскими журналистами слова экс-президента Аяза Муталлибова. Однако веская отповедь Президента Ильхама Алиева не оставила и камня на камне от его "обороны". В результате Пашинян и в этом вопросе оказался загнан в угол.

Также Президент довел до сведения сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что организациям-посредникам, принимающим участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, следует объяснить Армении, что эти земли изначально и навечно являются азербайджанскими. Глава государства, апеллируя к историческим фактам XVIII века, рассказал как армян переселяли на азербайджанские территории. Президент Ильхам Алиев тем самым объяснил всему миру, что разрешение проблемы возможно лишь одним путем - посредством вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, после чего будут уместны заявления о статусе Нагорного Карабаха".

По словам политолога, посылом этих дебатов всему миру стало то, что именно армянская сторона и стоящие за ней определенные силы стремятся сохранить статус-кво в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Полагаю, что выступление Президента на этих дебатах показало миру, что армянская сторона тянет время, стараясь сохранить статус-кво. Они надеются дождаться признания марионеточного режима какими-либо государствами. Считаю, что выступление Президента стало важнейшим для Азербайджана призывом, адресованном всему миру. Это внешнеполитическая победа Президента Ильхама Алиева и азербайджанской дипломатии в целом", - сказал Арзу Нагиев.