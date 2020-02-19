Панельные обсуждения о нагорно-карабахском конфликте широко освещены в прессе Египта
Состоявшиеся 15 февраля этого года панельные обсуждения нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна широко освещены в прессе Египта.
Об этом во вторник сказали Trend в посольстве Арабской Республики Египет в Азербайджане, передает Day.Az.
Отметим, что в статьях, опубликованных в прессе вышеуказанной страны, отражена справедливая позиция Азербайджана.
С некоторыми их этих материалов можно ознакомиться, перейдя по нижеуказанным ссылкам:
1. Информационное агентство Организации исламского сотрудничества;
2. египетский новостной портал Сumhuria online;
3. египетский новостной портал Egypt news online;
4. египетский интернет-ресурс Aldiplomasy.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре