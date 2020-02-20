https://news.day.az/politics/1204912.html Состоялся обмен азербайджано-итальянскими документами - ФОТО
Состоялся обмен азербайджано-итальянскими документами - ФОТО
20 февраля в Риме по завершении встречи в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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