20 февраля в Риме по завершении встречи в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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