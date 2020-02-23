Визит в Италию Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стал одним из знаковых событий уходящей недели в повестке международного внимания, продемонстрировав утонченной Европе высокий уровень азербайджанской культуры, дипломатии, гуманизма и прагматизма.



Культурная дипломатия Первого вице-президента Мехрибан Алиевой открыла Азербайджану дорогу в Рим и Ватикан, гуманитарная миссия Мехрибан Алиевой открыла Азербайджан Риму и Европе, а стратегические экономические проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, превращают Азербайджан в ключевого партнера Европы на долгосрочную перспективу.



Кульминацией визита стал Ватикан. Встреча Президента и Первой леди мусульманской страны с главой Католической церкви является признанием особой роли Азербайджана в развитии межцивилизационного диалога.



"Азербайджан представляет собой образец истинной толерантности", - эти слова, сказанные Папой Римским, служат достойным ответом всем тем, кто ищет и создает попытки обвинить Азербайджан в обратном.



Римская католическая церковь благодарит и награждает высоким Орденом Первого вице-президента мусульманской страны за вклад в сохранение культурных ценностей европейской цивилизации.

Это важная цивилизационная победа Азербайджана и признание выдающихся заслуг Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в международном масштабе. С подачи "мягкой силы" Мехрибан Алиевой Азербайджан позиционируется как страна с особой культурной и гуманистической миссией, потому что страна имеет реальный опыт мультикультурализма, привлекающий внимание Европы. В свое время в ряде европейских стран также провозгласили ценности мультикультурализма, но на практике не смогли достичь результатов на этом направлении.Обращаясь к Папе Римскому, Президент Ильхам Алиев по сути назвал формулу азербайджанского мультикультурализма: "Наша страна стремится к установлению взаимопонимания, братства и солидарности между представителями различных религий, являясь в этом отношении примером для всего мира".В ходе римских встреч были затронуты и другие важные темы, учитывая, что этот визит проходил в очень ответственный период отношений в формате Азербайджан-ЕС.Визит в Италию зафиксировал, что европейское направление остается одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, а также подчеркнул растущую роль Рима в качестве основного европейского партнера Баку в процессе диверсификации энергообеспечения Европы и продвижения интересов по многим направлениям. В свою очередь, официальный Рим подчеркнул особый статус и значение Азербайджана в системе интересов ЕС.Укрепилось понимание, что проект Южного газового коридора, инициированный Президентом Ильхамом Алиевым, может стать своего рода "энергетическим проектом века" для Европы.

Более того, подписание "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией" является примером того, как могут далее развиваться отношения Азербайджан-ЕС, и как может продвигаться работа сторон по преодолению противоречий и подписанию в перспективе Всеобъемлющего соглашения.



Президент Ильхам Алиев предлагает своим международным партнерам, в том числе на европейском направлении, прагматичные схемы сотрудничества - исключающие демагогию и популизм, но открывающие сторонам взаимовыгодные экономические возможности и союзнические политические подходы.



Именно в таком ракурсе прошел государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию - одну из ведущих стран Европейского союза.



Весь 2020 год, который в ходе визита был объявлен "Годом азербайджанской культуры" в Италии, азербайджанская тема будет звучать в сердце Европы, увеличивая число наших европейских друзей и партнеров.



Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az