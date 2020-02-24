21-го февраля 2020-года на митинге в роще "Ходжлы 613", в окрестностях Иерусалима, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев отметил, что он участвовал в церемонии посадки этой рощи 4 года назад и поблагодарил организаторов и всех присутствующих за трепетное отношение к памяти невинных жертв Ходжалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Рауф Алиев выразил уверенность в том, что благодаря целенаправленной правовой политике правительства Азербайджана нагорно-карабахский конфликт будет решён в скором времени, и страна восстановит свою территориальную целостность.

Депутат отметил, что нагорно-карабахский конфликт, начавшийся много лет назад, до сих пор не нашел своего разрешения из-за неконструктивной позиции Армении. Огромное количество азербайджанских беженцев не может вернуться на свои земли, несмотря на наличие множества международных правовых документов - резолюций, протоколов и т.д., в которых четко зафиксировано, что оккупированные азербайджанские земли должны быть возвращены, беженцы должны вернуться на родные земли.

Алиев сказал, что Азербайджан удовлетворен уровнем развития отношений с Израилем, сотрудничество активно развивается по всем направлениям, в области экономики, культуры, туризма, в военно-промышленной отрасли, все теснее становятся связи между простыми людьми.