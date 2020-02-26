https://news.day.az/politics/1206620.html Немецкий публицист и переводчик: Европа должна знать правду о Ходжалы - ВИДЕО
Немецкий публицист и переводчик: Европа должна знать правду о Ходжалы - ВИДЕО
Немецкий публицист и переводчик Маттиас Вольф говорит и пишет на азербайджанском языке, изучает нашу литературу, культуру, историю, передает Day.Az.
Присоединившись к Общеевропейскому карабахскому митингу, М,Вольф рассказал Diaspora TV о своей любви к Азербайджану.
Он также поделился своими мыслями о Ходжалинской трагедии.
М.Вольф отметил, что Европа должна знать правду о Ходжалы.
Немецкий публицист исполнил несколько песен на азербайджанском языке и гимн Азербайджана.
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