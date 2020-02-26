Немецкий публицист и переводчик Маттиас Вольф говорит и пишет на азербайджанском языке, изучает нашу литературу, культуру, историю, передает Day.Az.

Присоединившись к Общеевропейскому карабахскому митингу, М,Вольф рассказал Diaspora TV о своей любви к Азербайджану.

Он также поделился своими мыслями о Ходжалинской трагедии.

М.Вольф отметил, что Европа должна знать правду о Ходжалы.

Немецкий публицист исполнил несколько песен на азербайджанском языке и гимн Азербайджана.

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