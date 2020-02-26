В Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей группы министерства обороны Азербайджана и министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны.

Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами текущее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.