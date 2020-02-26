https://news.day.az/politics/1206661.html Военная делегация Азербайджана находится в Иране - ФОТО
Военная делегация Азербайджана находится в Иране - ФОТО
В Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей группы министерства обороны Азербайджана и министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны.
Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами текущее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества.
По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.
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