https://news.day.az/politics/1210964.html Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для печати
Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для печати
11 марта после церемонии подписания документов Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили с заявлениями для печати
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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