Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для печати

11 марта после церемонии подписания документов Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили с заявлениями для печати

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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