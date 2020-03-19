В Азербайджане создаются рабочие группы в связи с коронавирусом

В Азербайджане создаются четыре рабочие группы в связи с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, подписанном четверг.

Согласно документу, для оценки последствий пандемии на экономику Азербайджана под руководством министра экономики Микаила Джаббарова создается Рабочая группа, которая должна подготовить критерии для определения списка секторов экономической деятельности, а также действующих в них физических и юридических лиц, которые предположительно пострадали от пандемии.

Также, рабочей группе поручено подготовить и представить в Кабмин соответствующие предложения по снижению негативного влияния на бизнес среду в стране, а также поддержки экономического роста в этот период. Необходимо определить предполагаемый ущерб юридическим и физическим лицам, и предоставить об этом информацию в Кабинет министров.

В распоряжении также отмечается создание рабочуей группы под руководством министра финансов Самира Шарифова для разработки соответствующих предложений по государственной поддержке предприятий, которые могут пострадать от пандемии .

Кроме того, под руководством министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева создается рабочая группа для подготовки соответствующих предложений по решению социальных проблем и проблем с занятостью, которые могут возникнуть от предполагаемого негативного влияния пандемии на экономику Азербайджана.

Под руководством председателя Центрального банка Эльмана Рустамова создается рабочая группа по подготовке предложений по сохранению макроэкономической стабильности в Азербайджане в условии пандемии. Группа в течение двух месяцев должна провести оценку негативного влияния пандемии на банковский сектор и макроэкономическую среду. Также рабочей группе поручается подготовить предложения о дополнительных мерах по поддержке курса маната и стабильности потребительских цен.