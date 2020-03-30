https://news.day.az/politics/1217727.html Сформирован новый состав комиссии по топонимике при парламенте Азербайджана
Сформирован новый состав комиссии по топонимике при парламенте Азербайджана
Сформирован новый состав комиссии по топонимике при Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
В список кандидатов в членство в комиссии из числа депутатов вошли Низами Джафаров, Иса Габиббейли, Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Муса Гулиев. Кандидатами в члены комиссии, не являющимися депутатами, стали Эльмир Алекперов, Мохсун Нагысойлу, Рамиз Мамедов, Гара Баширли, Махира Аббасова, Илькин Аббасов.
После обсуждений данный вопрос был вынесен на голосование и принят.
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