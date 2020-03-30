https://news.day.az/politics/1217861.html В Азербайджане меняют правила контроля над движением транспортных средств - Решение Али Асадова
В Азербайджане меняют правила контроля над движением транспортных средств - Решение Али Асадова
Кабинет министров внес изменение в "Правила контроля над безопасным движением транспортных средств", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
С полным текстом изменения можно ознакомиться по ссылке.
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