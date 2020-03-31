Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Сегодня 31 Марта - День геноцида азербайджанцев. Азербайджанский народ, несмотря на все трагедии, трудности и несправедливости, с которыми сталкивался на протяжении своей истории, сохранив в памяти потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, не утратил свое стремление к независимости, продемонстрировал крепкую волю, непоколебимую сплоченность и солидарность, добился еще большего укрепления мощи нашего государства. С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов."