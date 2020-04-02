Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Губе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Губинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в девяти населенных пунктах Губинского района с населением 33 190 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" 700 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего Распоряжения.