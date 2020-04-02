В парламенте Азербайджана проводятся структурные реформы

Кардинальные реформы, осуществляемые в Азербайджанской Республике, в последнее время вышли на качественно новый этап. Структурные и кадровые реформы, проводимые в Кабинете министров, органах исполнительной власти, судебно-правовой системе, приветствуются в обществе. 9 февраля 2020 года путем внеочередных парламентских выборов был сформирован новый депутатский корпус.

Как сообщили Trend в пресс-службе парламента, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва 10 марта этого года отметил, что в целом избирательный процесс прошел успешно, а результаты выборов отразили волю азербайджанского народа, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы оправдать ожидания азербайджанского общества и избирателей, возникла необходимость реорганизовать работу Милли Меджлиса Азербайджана в соответствии с современными стандартами и провести соответствующие структурные реформы, обеспечив прозрачность процесса.

"В связи с этим, для повышения эффективности деятельности Милли Меджлиса и усиления стратегии всесторонних реформ, осуществляемых в стране, необходима реконструкция парламентского Аппарата и Управления делами в соответствии с современными требованиями", - отметили в пресс-службе.

С учетом этого председатель Милли Меджлиса Азербайджана принял распоряжение о структурных реформах в парламентском Аппарате и Управлении делами.