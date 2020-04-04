Проведено первое онлайн-заседание Комиссии по топонимике при парламенте Азербайджана в новом составе.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Милли Меджлиса (парламента), в ходе заседания обсуждены организационные вопросы, передает Day.Az.

Первое заседание прошло под председательством члена Комиссии Низами Джафарова. В соответствии со статьей 3.1.1 Положения "О Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе Азербайджана" он озвучил предложения по избранию председателя, его заместителя и секретаря Комиссии. На должность председателя Комиссии выдвинута кандидатура депутата, вице-президента НАНА, академика Исы Габиббейли, на должность заместителя председателя - депутата, доктора философии по филологии Севиндж Фаталиевой, на должность секретаря Комиссии - заведующего сектором Государственного реестра территориальных единиц и муниципалитетов службы руководителя Аппарата Милли Меджлиса Эмина Иманова.

После обсуждений выдвинутые кандидатуры были одобрены единогласным решением членов Комиссии.