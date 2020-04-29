Граждане пишут: Азербайджанский народ очень счастлив, потому что у него есть такой Президент как Вы, который является примером заботливости, гуманизма

Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву продолжают поступать от граждан письма благодарности.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет некоторые из этих писем.

Родители Национального героя Элтуна Искендерова Халеддин Искендеров и Мунаввар Искендерова пишут: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую благодарность за Вашу патриотическую позицию в период, когда наш народ и весь мир проходит через тяжелые испытания. Ваша забота и внимание, в то время как даже самые сильные государства мира запоздали с принятием мер, являются показателем и гарантией того, что мы с достоинством выдержим эти испытания. Вы очень помогаете людям. Все это знают. Да благословит Вас Аллах. Ваше обращение к народу в связи с коронавирусом еще раз подтвердило, что Вы рядом с народом, оказываете ему помощь. Ваше обращение вызвало у людей душевный подъем в этот чувствительный момент. Это обращение было очень важно для того, чтобы люди не тревожились и Вы сделали это. Мы еще раз убедились, что у нас есть Президент, на которого мы можем положиться даже в самые трудные моменты. Да защитит Вас Всевышний. Как хорошо, что Вы есть".

Ученик 7-го класса села Орта Зейзид Шекинского района Нурлан Гадирли: "Уважаемый господин Президент, от имени нашей семьи выражаем Вам признательность за заботу о людях и внимание к врачам в период карантина, желаем долгих лет жизни, здоровья. Я никогда не забуду, как на встрече с врачами Вы аплодировали им стоя. Ведь мой дядя тоже врач. Иншаллах, этот вирус пройдет и все войдёт в прежнее русло".

Вынужденный переселенец, ученица 6-го класса полной средней школы номер 46 имени Панаха Мамедова Лачинского района Нурия Насирова: "Уважаемый господин Президент, мы очень хорошо понимаем, что цель Ваших решений и указаний в борьбе с коронавирусом - защитить нашу страну, азербайджанский народ и позаботиться о его здоровье. Верим, что благодаря Вам мы в скором времени преодолеем эту беду. Все мы, от мала до велика, присоединившись к Вашему призыву "Вместе мы сильнее", всегда готовы Вас поддержать. В эти дни Вы доказали всему миру, насколько у нас сильное государство. Мы гордимся Вами. Господин Президент, от имени членов моей семьи и одноклассников выражаем Вам и Мехрибан ханум признательность, в месяц Рамазан молим Всевышнего защитить Вас и наш народ".

Председатель Совета аксакалов Губадлинского района Авез Гасанов: "Многоуважаемый господин Президент! Азербайджанский народ очень счастлив, потому что у него есть такой Президент как Вы, который является примером заботливости, гуманизма. Я несколько раз бывал на Ваших встречах с представителями общественности. Ваша забота, простота и высокая оценка, которую Вы даете людям, вызывают у меня чувство большой гордости. Пандемия коронавируса, охватившая сегодня весь мир, не обошла и нашу республику. Ежедневно сотни людей в мире становятся жертвами этой напасти. Превентивные меры, которые Вы предприняли против пандемии коронавируса, спасают наш народ от этого бедствия. Предоставление единовременной помощи безработным в период карантинного режима - очередной пример Вашей заботы о народе. Уважаемый господин Президент, жители Губадлинского района поддерживают Вашу внутреннюю и внешнюю политику и тесно сплотились вокруг Вас. От имени аксакалов нашего района благодарю Вас за Вашу работу, желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни и здоровья. Да хранит Аллах Вас и членов Вашей семьи!".

В письме Руслана Рустамова из города Мингячевир говорится: "Уважаемый господин Президент, приветствую Вас из города Мингячевир. От имени жителей нашего города выражаем Вам признательность за проводимую в стране работу по борьбе с взбудоражившей мир пандемией коронавируса, особенно за внимание, уделяемое здравоохранению и здоровью наших граждан. Осуществляемой работой и принятыми решениями Вы еще раз доказали, что всегда находитесь рядом с гражданами. Мы верим, что жизнь в нашей стране вернется в свое русло. Господин Президент, выражаю Вам признательность за то, что Вы и Мехрибан ханум поддерживаете наш народ в этот трудный час. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Аминь! Иншаллах, в этот прекрасный месяц Рамазан наш Азербайджан будет в хорошем настроении".

Житель Нефтчалинского района Фархад Бахышов пишет: "Уважаемый господин Президент, коронавирусная пандемия стала причиной такого глобального призыва, что побудила всех членов мирового сообщества с искренним намерением сплотиться во имя единой цели. Меры, предпринятые нашим государством под Вашим руководством для предотвращения широкого распространения пандемии, приводятся в качестве примера. В то время, когда ведущие страны мира демонстрируют беспомощность в борьбе с вирусом, благодаря Вашим последовательным и взвешенным решениям наша страна оставила позади пик заражения. Наряду с защитой здоровья людей, принятые Вами решения, данные поручения для укрепления социального благосостояния населения в условиях снижения экономической активности и резкого падения цен на нефть, стали причиной радости каждого, от мала до велика. За то, что Вы защищаете наше здоровье, безопасность, финансовые возможности, словом, нашу жизнь, выражаем Вам признательность. Весь азербайджанский народ верит в Вас, надеется на Вас и признателен Вам".

Вынужденный переселенец из Ходжалы, сын шехида Сеймур Чобанов: "Уважаемый господин Президент, я - вынужденный переселенец из Ходжалинского района, одновременно, сын шехида. В то время, когда даже развитые страны оказываются беспомощными в этой сложной ситуации, в результате Вашей решительной, дальновидной политики и продуманных мер наше государство и народ смогли успешно преодолеть эту трудность. За это мы в долгу перед Вами - нашим мудрым Президентом. Как хорошо, что Вы есть, как хорошо, что Вы - руководитель нашей прекрасной страны. Господин Президент, мы, карабахцы, весь народ верим, что под Вашим руководством в скором времени преодолеем и армянский вирус и освободим родные земли от врага. Да хранит Вас Аллах, наш мудрый Президент, которого мы искренне любим!".

Рена Агабейли из города Шеки: "Уважаемый господин Президент, от коронавирусной пандемии, которая несколько месяцев бушует в мире, погибли тысячи людей. Ужасает горькое положение в некоторых странах. Эту сложную ситуацию можно было бы наблюдать и в нашей стране, но благодаря Вашей дальновидности и вниманию наша страна не попала в положение таких стран, как Иран, Италия и Испания. Закрытие школ и ряда учреждений, введение специального карантинного режима и ограничение движения на автомобильных дорогах помогли предотвратить заражение этим вирусом. Кроме того, в результате бдительности наших медицинских работников и сотрудников полиции ситуация в нашей стране находится под контролем. Уважаемый господин Президент, пожертвование Вами и Мехрибан ханум Алиевой годовой заработной платы фонду, созданному для меры по борьбе с пандемией, Ваши распоряжения об оказании единовременной помощи для тысячи безработных семей вызывают большое одобрение. Этим Вы еще раз доказали, что заботитесь о населении страны. Этот народ очень доверяет Вам и Мехрибан ханум. Заверяем Вас в том, что мы всегда с Вами и всегда вам признательны".

Житель Евлахского района Фарид Вагифли: "Уважаемый господин Президент, я пишу это письмо от имени молодежи, для которой Ваш целенаправленный политический курс является школой. Распространенный по всему миру коронавирус не обошел и Азербайджан. В то время, когда сильные государства столкнулись с большими человеческими жертвами, благодаря Вам наша страна на пути избавления от пандемии с минимальными потерями. Именно Ваши серьезные поручения и контроль предотвратили широкое распространение вируса в нашей стране. Именно Ваша благородность спасла наших граждан, живущих и обучающихся в странах, где стремительно распространялась эпидемия. Благодаря Вашей самоотверженности, стала возможна организация производства медицинских масок в нашей стране в короткие сроки. Все потребности пациентов были удовлетворены государством. Наш народ еще раз убедился, что они не ошиблись в своем выборе. С таким лидером, как Вы, который обладает высокими навыками управления и ставит благосостояние граждан Азербайджана превыше всего, мы преодолеем все трудности. Господин Президент, Вы идеал для нас, молодежи. Мы воспитанники созданной Вами школы и гордимся этим. Да хранит Вас Аллах!"

81-летняя жительница города Шемахи Алмас Балогланова пишет: "Уважаемый Президент, как пожилая мать от себя лично и от имени моей семьи выражаю глубокую признательность Вам и Мехрибан ханум. Вы - человек, который уже стал надеждой азербайджанского народа. Отрадно, что в результате мер, предпринятых непосредственно под Вашим руководством с большой дальновидностью, пандемия не привела нашу страну к трагическим итогам. Я, как пожилая мать, каждый раз совершая намаз, часами молюсь за Вас. Да поможет Вам Аллах в этой ответственной работе. Вы дали указание о предоставлении единовременного пособия в размере 190 манатов 600 тысячам семей. В результате внимания, оказываемого Вами народу, такие пожилые люди, как я, окружены всесторонней социальной заботой. Я хорошо помню период СССР и последующее время до прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Я была свидетелем того, что пенсии того времени, всех социальных пособий не хватало на оплату коммунальных услуг за воду, газ, свет. А теперь пенсии по возрасту хватает на коммунальные услуги, а также благосостояние. Мы, старшее поколение, более отчётливо ощущаем Вашу поддержку и, в свою очередь, одобряем Вашу политику. Я, 81-летняя пожилая мать выражаю Вам глубокую признательность. Азербайджанский народ гордится Вами".

Фуад Бадалов из Губадлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, как работник образования выражаю Вам признательность за организацию на высоком уровне борьбы с пандемией коронавируса, охватившей вес мир. Ваш патриотизм является примером для каждого из нас. Основу Вашей политики всегда составляет гражданский фактор, неутомимое служение народу, государству. Желаю Вам успехов на этом пути. Господин Президент, хочу отметить, что, мы верны Вашему лозунгу "Мы вместе сильнее!" и всегда с Вами. Да хранит Вас Аллах".

Рафига Гурбанова, сестра шехида из посёлка Хаджикенд города Гянджа, пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность от имени всех сестёр шехидов. Вы заботитесь об азербайджанском народе. Наши братья стали шехидами во имя Родины, однако мы не чувствуем себя беззащитными. Потому что окружены Вашим вниманием и заботой. Малообеспеченные семьи, проживающие в нашем посёлке, на этих днях были обеспечены пособиями. Они вновь убедились в том, что наше государство всегда думает о них. От имени членов моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Наши молитвы с Вами!".

Нилуфер Баширова из Сальянского района пишет: "Уважаемый господин Президент, считаю своим гражданским долгом написать это письмо. Сегодня Азербайджан, столкнувшийся с пандемией COVID-19, которая распространилась более чем в 200 странах мира, по сравнению с другими странами понес минимальные потери. Это стало возможно благодаря своевременным указаниям, которые Вы дали Кабинету Министров и принятым Вами мерам. Усиленный режим работы на погранично-пропускных пунктах, горячие линии в медицинских учреждениях, просветительская работа, связанная с вирусом, являются ярким примером Вашей заботы о нашем народе. Ваша материальная поддержка развитию социального благосостояния неоценима. Хотя карантинный режим сначала вызвал у всех тревогу, сегодня все понимают, насколько правильным был этот шаг. Когда Президент является поддержкой, опорой для своего народа, это вызывает гордость. Лично от своего имени и от имени коллектива полной средней школы села Арбатан Сальянского района, где я работаю, выражаю Вам глубокую благодарность за Вашу материальную и моральную поддержку, оказанную в эти трудные дни. Пусть наше единство и Ваша успешная деятельность будут неизменны. Мы любим Вас".

Отец шехида Ильяс Лезгиев из Самухского района, инвалид Карабахской войны Сафар Гусейнов, инвалид 1-й группы Байрам Мамедов, ветеран труда Адалят Юсифова и Хуршид Ибрагимова пишут: "Уважаемый господин Президент, Вы, как Президент Азербайджана, осуществляете большую работу по развитию нашей страны во всех сферах, сохранению здоровья и бодрости нашего народа. Вы и президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева оказываете большое внимание строительству в нашей стране новых школ, детских садов. Вы снискали большую любовь всего народа Азербайджана, в том числе аксакалов и представителей интеллигенции села Серкер Самухского района. Начало строительства в селе Серкер с населением около 6 тысяч человек по инициативе Фонда Гейдара Алиева 3-этажного здания школы на 800 мест и детского сада на 100 мест очень обрадовало жителей. Вы день и ночь работаете для спасения нашего народа от коронавируса, охватившего весь мир, и сохранения его здоровья Выражаем Вам признательность за то, что в эти дни Вы и Мехрибан ханум оказали помощь малообеспеченным семьям, инвалидам, старикам, семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны. Мы уверены, что на страже нашего здоровья стоит мудрый и дальновидный Президент. Да хранит Аллах Вас и Мехрибан ханум!".

Жительница Пиралахинсокго района города Баку Севда Алхасова пишет: "Уважаемый наш Президент, сначала скажу, что моя семья и коллектив учителей школы номер 168 Пиралахинсокго района молятся за Вас и Вашу семью в этот священный месяц Рамазан. Со времени начала пандемии я пережила очень беспокойные дни. Я была свидетелем бомбардировки наших домов ракетами типа Алазань при оккупации армянами Шуши и Лачина в Карабахе. Я вместе с малышами скрывалась в подвале нашего дома, но не боялась. Но очень испугалась этого невидимого врага. Ваша грандиозная, уверенная и вселяющая гордость речь, а также обращение уважаемого Первого вице-президента Мехрибан ханум, которые я слышала по телевизору, обнадежили и успокоили меня. "Слава великому Аллаху", - сказала я и убедилась, что судьба нашей страны в надёжных руках. Современный, независимый Азербайджан, созданный нашим великим лидером, это его шедевр. А Вы - справедливый, логичный и способный побеждать в борьбе лидер, пишущий очередные достойные страницы этого шедевра. Господин Президент, Вы смогли свести к минимуму последствия этой беды. Вы день и ночь держите ситуацию под контролем и находитесь рядом с гражданином. Я, а также тысячи таких людей как я, являемся живыми свидетелями Ваших благородных деяний. Все невозможно перечислить и уместить в одном письме. Пандемия, охватившая сегодня весь мир, благодаря великому Аллаху на небе и Вам на земле не смогла свирепствовать в Азербайджане. Как хорошо, что Вы есть... Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш Азербайджан!".

Врач Техран Агабекова из Сальянсокго района пишет: "Многоуважаемый господин Президент, в результате Вашей дальновидной политики и принятым решениям наше государство достойно преодолевает испытания тогда, когда наша страна столкнулась лицом к лицу с пандемией коронавируса. Как и во всех странах мира, наше здравоохранение в настоящее время испытывает трудности. Для успешного преодоления этих испытаний в нашей стране мобилизованы все медицинские работники. Я, как врач, осознаю ответственность и, оставив дома семью и двух малолетних детей, была командирована в Центральную больницу Астаринского района для лечения больных. Стала свидетелем условий, созданных в больнице, оборудованной по Вашему указанию на высоком уровне для оказания необходимых услуг больным коронавирусом. Все это умножает мои силы как врача, любящего свое государство, свой народ, своего Президента. То, что в это тяжелое время Вы находитесь рядом с нами, цените работников здравоохранения, поддерживаете нас, придает нам силы. Дорогой наш Президент, как врач выражаю признательность за Вашу работу во имя сохранения здоровья граждан нашей страны. Желаю новых достижений во имя дальнейшего процветания нашего Азербайджана".

Тарверди Тарвердиев их Ярдымлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я горжусь тем, что я азербайджанец, у меня есть независимое государство, а руководителем страны является Президент Ильхам Алиев. Как представитель интеллигенции от имени жителей нашего района выражаю Вам признательность. В свете последних событий Вы еще раз доказали, что действительно являетесь Президентом каждого гражданина и заботитесь о нем. Поэтому позвольте назвать Вас заботливым Президентом нашего народа и еще раз выразить Вам признательность".

Житель Гобустанского района Алисафа Джабиев пишет: "Уважаемый господин Президент, мы многие годы являемся свидетелями успешных результатов работы, последовательно проводимой Вами во имя благополучия азербайджанского народа. В результате Вашей гибкой и целенаправленной политики Азербайджан завоевал высокий авторитет на мировой арене. Налицо, что пандемия коронавируса, охватившая весь мир, ввергла в состояние кризиса ряд больших государств. Господин Президент, многочисленные превентивные меры, предпринятые Вами для спасения нашего народа от этой беды, дают свои плоды, создают надёжную основу для ограничения случаев заражения этим страшным вирусом в нашей стране. Наш народ чувствует и ценит заботу о каждом гражданине в это тяжелое время. Уважаемый господин Президент, экономические кризисы, происходящие в мире в различное время, благодаря Вашей мудрой политике, миновали Азербайджан. Верим, что в результате Вашей дальновидной политики наш народ успешно преодолеет беду коронавируса, являющуюся тяжёлым испытанием для нас. Выражаю Вам глубокую признательность за тяжёлый труд во имя благополучия азербайджанского народа. Да хранит Вас Аллах. Мы сильны с Вами!"

Профессор Дильгам Гулиев из Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за превентивные меры, предпринимаемые с целью предотвращения распространения в нашей стране пандемии коронавируса, защиты здоровья населения. В одном из своих выступлений Вы сказали: "Мы остались перед выбором между двумя факторами - экономической активностью и здоровьем людей. Мой выбор однозначен - здоровье людей". Именно этот Ваш выбор вдохновил весь наш народ. При Кабинете Министров с первых дней распространения этой инфекции в нашей стране по Вашей инициативе был создан Оперативный штаб и Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. За короткое время в стране было открыто предприятие по производству медицинских масок. Предоставление в Азербайджане единовременной выплаты в размере 190 манатов безработным лицам в рамках борьбы с коронавирусом, оплата учебы за счет государства студентов из уязвимых слоев населения, предоставление надбавок в 3-5-кратном размере должностных окладов медицинских работников и другие меры одобряются нашим народом. Ваши внимание и забота о каждом гражданине вдохновляют нас и еще раз подтверждают, что Вы являетесь Президентом каждого гражданина. Уважаемый Президент, время показало, что если бы Вы своевременно не предприняли эти меры, сегодня в нашей стране ситуация была бы плачевной. Выражаю Вам благодарность за то, что поддерживаете народ в эти трудные дни. Народ еще раз убедился, что наше государство находится в надежных руках. Мы - представители интеллигенции, присоединившись к Вашим призывам, также остаемся дома и выражаем уверенность в том что иншаллах, под Вашим руководством достойно преодолеем это испытание. Вы говорите "Вместе мы сильнее!", а мы говорим - "Мы сильнее вместе с Вами!". Мы также благодарим Вашего самого близкого соратника Мехрибан ханум Алиеву за неустанный труд во имя счастливой жизни народа".

Житель Сабаильского района Баку Руслан Абышев: "Уважаемый господин Президент, я работаю в Бибиэйбатском нефтегазодобывающем управлении ОО "Азнефть". В то время, когда во всем мире идет борьба против коронавируса, налицо Ваши своевременно принятые мудрые и важные решения, превентивные меры и их результаты. Великий лидер Гейдар Алиев говорил: "Предотвратить какую-либо ситуацию легче, чем устранять ее последствия". Оставаясь преданным этому лозунгу нефтяники, терпеливо, самоотверженно стоящие на страже нашего здоровья врачи, охраняющие порядок работники полиции превратились в героев нашего дня. Однако в такое время самым прекрасным примером для нас - нефтяников, самым благородным человеком стали Вы. Сегодня вы преподали каждому из нас урок патриотизма, благородства, единства и равенства. В своих выступлениях Вы постоянно подчеркиваете: "Пульс каждого из нас должен биться в унисон с пульсом Родины". В эти тяжелые дни Ваш пульс бился в унисон с пульсом Родины и ее граждан. Дорогой наш Президент, мы уверены, что с помощью Аллаха, поддержкой народа мы достойно преодолеем это тяжелое испытание. Потому что вместе мы сильнее. Это единство возвышал, возвышает и будет возвышать Азербайджан".

Житель села Джалаир Гахского района Имам Рашидли: "Уважаемый господин Президент, в эти тяжёлые дни Вы оказывали нам внимание и заботу. Иншаллах, азербайджанский народ преодолеет эту беду коронавируса. Я в этом абсолютно уверен. Ведь Ваша успешная и дальновидная политика, предпринимаемые шаги дают основание говорить об этом.

Наш дорогой Президент, пусть Аллах дарует Вам и членам Вашей семьи долгую жизнь, крепкое здоровье. Выражаю Вам признательность за внимание к нашему народу. Да хранит Вас Аллах.

Вынужденный переселенец из Агдамского района Тогрул Мамедов: "Многоуважаемый господин Президент, отрадно, что Азербайджан в результате проводимой Вами успешной политики и предпринимаемым превентивным мерам близок к избавлению от коронавируса с минимальными потерями. Как гражданин этой страны, считаю своим долгом выразить Вам глубокую благодарность за это. Я - вынужденный переселенец из Агдамского района. Ваши внимание и забота о вынужденных переселенцах, малообеспеченных семьях очень богоугодное дело, заслуживающее одобрения. Когда Великий лидер Гейдар Алиев посетил лагерь для вынужденных переселенцев, был гостем и в нашем доме. Взяв меня на руки, давал свои наставления. Вы - достойный преемник великого лидера. От своего имени и от имени моей семьи желаю Вам здоровья, больших успехов и достижений в деятельности. Как хорошо, что Вы есть".

Председатель Совета аксакалов города Шеки Исраил Пашаев: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам сердечную признательность за предпринятые согласно Вашему поручению меры по предотвращению коронавирусной инфекции, защиту здоровья граждан. Эти меры, в частности, введение особого карантинного режима оградили людей от возможных больших бедствий. Народ высоко ценит Вашу самоотверженность и решимость. Ваш героизм станет, наверное, самыми читаемыми страницами исторических книг. Еще раз выражаю Вам признательность, желаю успехов в дальнейшей деятельности".

Из села Кюрдебазлы Масаллинского района Илькин Мирзоев пишет: "Уважаемый господин Президент, то что Вы, являетесь достойным преемником спасителя азербайджанского народа, созидателя независимого азербайджанского государства общенационального лидера Гейдара Алиева, оберегло нас от многих глобальных катастроф. Благодаря Вам мы стали одной из стран, преодолевших коронавирус с минимальными потерями. В то время, когда в ведущих странах мира жизнь парализована, в нашей стране граждане продолжают нормально жить. Ваша дальновидная политика оберегла нашу страну от беды. Поэтому я горжусь нашим Президентом, в подлинном смысле слова являющимся лидером. Для меня честь, что я гражданин именно Азербайджанской Республики. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Желаю Вам дальнейших больших успехов".

Заслуженный учитель Шекер Абдуллаева из Гахского района: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса (COVID-19), охватившая сегодня весь мир, не обошла стороной и нас. Страна столкнулась с трудностями, связанными с ужасной болезни. Однако благодаря Вашей дальновидности последствия этой болезни по сравнению с другими странами, даже развитыми государствами, в Азербайджане были мало ощутимы. Ваши решительные меры, обеспечивающие успешное преодоление нашей страной этих испытаний и высказанные Вами слова "Здоровье, безопасность и благосостояние азербайджанского народа для меня важнее всего" повысили веру народа в успешное преодоление этого испытания. Единство руководителя и народа, глубокое доверие главе государства дали свои результаты. Меры, предпринимаемые Вами с большой дальновидностью, стали примером для всего мира. Ваша деятельность в этот период будет золотыми буквами вписана в историю нашей страны. Мы уверены, что нашу страну ждет блестящее будущее. Мы верим и опираемся на Вас. Выражаю Вам признательность за то что Вы сделали для защиты здоровья нашего народа в этот трудный период. Мы - представители интеллигенции всегда рядом с Вами. Желаю Вам здоровья и благополучия. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!"

Выражающие признательность главе государства от имени сотрудников Мингячевирского государственного университета Узеир Зейналов и Айнура Зейналова пишут: "Господин Президент, в период, когда эпидемия коронавируса (COVID-19) охватила весь мир, тысячи людей стали жертвами этой болезни, Вы предприняли шаги по защите генофонда азербайджанского народа, которые с одобрением воспринимаются интеллигенцией. Физическая защита каждого народа, нации, сохранение его генофонда важнее экономических, социальных, культурных и других вопросов. Защищая здоровье нашего народа, Вы обеспечили существование нашей нации, государства не только сегодня, но и на будущие столетия. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей деятельности во благо нашей нации и государства".

Заслуженный учитель из Зардабского района Гюльага Искендеров: "Многоуважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, к большому сожалению, не обошла стороной и нашу страну. Самые сильные государства мира испытывают трудности в борьбе с этим вирусом. Несмотря на все это, в результате Вашей неустанной деятельности, своевременно принятых решений, закрытия с первых дней учебных заведений круг охвата инфекции в Азербайджане по сравнению с другими странами не был столь широк. Для каждого из нас очень важна как учеба и воспитание школьников, так и их здоровье. Благодаря Вам сегодня в нашей стране дети здоровое и счастливые. Меры по борьбе с коронавирусом организуются на высоком уровне и в Зардабском районе, серьезно соблюдаются решения Оперативного штаба при Кабинете Министров. Господин Президент, верим, что вместе мы в скором времени преодолеем эти трудности и достигнем новых успехов. Желаем успехов в Вашей деятельности во имя счастливого будущего Азербайджана".

Самид Амиралиев из города Ширван: "Уважаемый господин Президент, пандемия (COVID-19) привела к большим последствиям, жертвам, голоду и ослаблению экономики во многих странах. Хотя этот вирус стремительно распространяется в большинстве странах, в результате Вашей успешной политики и Ваших поручений расширение эпидемии в нашей стране было предотвращено. Вы этим еще раз доказали, что Азербайджан - сильное государство и обладает сильной экономикой. Господин Президент, я горжусь Вами, выражаю Вам признательность, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье долгих лет жизни, здоровья".

Закир Мухтаров из города Горадиз Физулинского района: "Господин Президент, как вынужденные переселенцы из Физули, проживающие в прифронтовой зоне, мы верим, что при Вашей поддержке и поддержке Мехрибан ханум Алиевой мы победим и эпидемию коронавируса. Предоставление гражданам старше 65 лет, а также нуждающимся семьям продовольственной помощи, сотням тысяч безработным и малообеспеченным - единовременной выплаты в размере 190 манатов, создание десятков тысяч общественных рабочих мест доказывают, что в центре осуществляемой Вами политики стоит гражданин Азербайджана и его благосостояние. Господин Президент, мы, жители Физули, поддерживаем Вас. Как Вы сказали: " Вместе мы сильнее". Да хранит Аллах Вас и Ваш семью!".

Житель поселка Деведабаны Губинского района Мамед Сафаралиев: "Многоуважаемый Президент и Верховный главнокомандующий, как отец двух солдат считаю своим долгом выразить Вам сердечные и искренние чувства благодарности. Потому что один из моих сыновей завершил военную службу и вернулся домой в январе этого года, а другой - в апреле. От имени нашей семьи мы выражаем Вам глубокую благодарность за большое внимание и заботу, проявленные к нашим солдатам и народу в дни карантина. Также отмечу, что газификация жилого массива Деведабаны в прошлом году, а совсем недавно реконструкция и асфальтирование наших дорог очень нас порадовали. Наши жители очень довольны Вами, господин Президент! Большое спасибо".

Эльхар Аббасов, Эльчин Ализаде и Гюльнара Гаджиева из города Горадиз Физулинского района: "Уважаемый господин Президент, мы, жители Физулинского района, приветствуем последовательные и системные меры, принимаемые под Вашим руководством для предотвращения распространения пандемии коронавируса в нашей стране, которая распространяется по миру и убивает ежедневно тысячи людей, а также мобилизацию всех ресурсов государства для снижения влияния пандемии. Физулинские вынужденные переселенцы, проживающие в прифронтовом зоне, верят, что при Вашей поддержке и поддержке Мехрибан ханум Алиевой мы победим также пандемию коронавируса. Повсеместное оказание на местах гражданам старше 65 лет, в том числе нуждающимся семьям продовольственной помощи, сотням тысяч безработным и малообеспеченным людям в течение периода карантина единовременной выплаты в размере 190 манатов, создание десятков тысяч новых рабочих мест доказывает, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его благосостояние. Мы, физулинцы, особенно медработники, поддерживаем Вас. Как Вы отметили: " Вместе мы сильные". Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Житель города Агсу Фазиль Хасилов: "Господин Президент, работа, которую Вы проделали для счастливой жизни и будущего нашего народа в независимом и суверенном Азербайджане, основанном нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, настолько велика и успешна, что ее можно увидеть с любой точки мира. Строящиеся бесчисленные школы, больницы, детские сады, благоустроенные дороги, грандиозные мосты изменили нашу страну до неузнаваемости. Господин Президент, даже когда в наших районах были наводнения, потопы, землетрясения, Вы вместе с нашей дорогой Мехрибан ханум, которую все мы считаем для себя родной, встретились с пострадавшими, оказали им необходимую помощь.

А в борьбе с пандемией коронавируса Вы своей практической работой доказали, что самым ценным, священным и дорогим для Вас является народ Азербайджана, которому Вы верите и доверяете. Дорогой Президент, весь народ верит, что азербайджанский народ, который стойко вышел из этих трудных дней, скоро под Вашим руководством скажет "Карабах принадлежит Азербайджану!".

Учащаяся из Хызинского района Захра Багирзаде: "Уважаемый господин Президент, работа, проделанная Вами для нашего народа в период пандемии коронавируса, неоспорима. С проведением превентивных мер в борьбе пандемией COVID-19 , ставшей катастрофой для земного шара, Вы в очередной раз завоевали нашу любовь. Работой, проводимой в это трудное время - период карантина, Вы не оставили нас одних в безвыходном положении. И мы, наблюдая за Вашими усилиями, серьезно относимся и соблюдаем правила, которые Вы применяете для благосостояния нашего народа. Каждый Ваш шаг означает, что наш народ уверенно двигается вперед в будущее. Я ученица 9-го класса. В дни карантина мы не уклоняемся от обучения посредством программ, в том числе телеуроков, созданных по Вашей инициативе и инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, напротив, эти Ваши меры нас очень радуют. Они помогают нам узнать то, чего не знали, и помогают закреплять наши знания. Поэтому от всей души выражаю благодарность Вам и Вашей супруге. У меня так много добрых слов для Вас, что строки могут не выдержать.В заключение поздравляю Вас и любимую мною Вашу семью с праздником Рамазан. Да будет Аллах всегда с Вами!"

Вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Мухаммед Алиев: "Уважаемый господин Президент, от имени населения Кяльбаджарского района и от имени сотрудников газеты "Элин сеси ", главным редактором которого являюсь, выражаю Вам признательность за принятие превентивных мер по охране здоровья азербайджанского народа, а также оказания материальной помощи уязвимым группам населения, что является результатом Вашей дальновидной политики. Все кяльбаджарцы, тесно сплотившись вокруг Вас, всегда поддерживают Вас".

Заур Азизов из села Хачмаз Огузского района: "Уважаемый господин Президент, мы, огузцы, всегда поддерживаем Вас. Потому что Вы в самые тяжелые дни были с народом, всегда поддерживали граждан. В то время, когда пандемия коронавируса охватила мир, Вы снова с нами. Для защиты здоровья людей Вы ввели в стране особый карантинный режим. Мы хорошо понимаем, чтобы оставаться здоровыми, нам необходимо временно изолировать себя. Для того чтобы здоровыми вернуться к нормальной жизни, мы должны оставаться дома. Мы благодарны Вам за поддержку, которую Вы оказываете в этот трудный период людям, относящимся к уязвимой группе населения. Мы гордимся тем, что у нас такой Президент, как Вы".

Преподаватель из села Гаратепе Сабирабадского района Алирза Гусейнов: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, выражаю Вам бесконечную признательность за важные шаги, предпринятые Вами, как лидер азербайджанского народа, за то, что Вы в самое трудное время были рядом с Вашим народом. Благодаря Вашей дальновидной политике и непоколебимой решимости против пандемии коронавируса, охватившего в последние месяцы мир, в Азербайджане были предприняты превентивные меры, и эта работа продолжается. Даже когда развитые страны беспомощны перед лицом пандемии коронавируса, в результате Вашей успешной политики наши граждане избежали его серьезных последствий. Именно в это трудное время мы ощутили Вашу бесконечную заботу о нас, гражданах. Такие очень важные шаги как создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, а также предоставление материальной помощи малоимущим семьям, распределение необходимого медицинского оборудования, еще раз доказали, что Вы являетесь единственным лидером азербайджанцев всего мира. Я учитель полной средней школы села Гаратепе Сабирабадского района. Я всегда поддерживал и буду поддерживать Вашу успешную политику. Господин Президент, выражаю Вам безмерную признательность за заботу о нашем здоровье в этой сложной ситуации".

Халил Искендеров из села Тезекенд Шамкирского района: "Дорогой и уважаемый Президент, от имени всех членов нашей семьи выражаю Вам признательность и благодарность. Предпринимая гуманные шаги в связи с коронавирусной инфекцией, от которой содрогается весь мир, Вы как герой защищаете азербайджанский народ, заботитесь о его здоровье. Кроме того, в этот сложный период Вы дали поручения по оказанию помощи малообеспеченным семьям, предоставлению единовременной помощи безработным в размере 190 манатов и увеличению числа получателей от 200 тыс. до 600 тыс., проявлению заботы к различным слоям населения, чтобы наши граждане оставались дома и оберегали свое здоровье. Вся проделанная Вами работа уже приносит свои плоды. Пользуясь случаем, мы говорим "Большое спасибо!" нашим врачам за их самоотверженность в борьбе с этим общечеловеческим злом. Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья в эти трудные дни. Пусть Всевышний защитит Вас и наш Азербайджан! Мы сильные вместе!".