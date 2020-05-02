Письма граждан: Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы, который заботится о народе, ставит его здоровье превыше всего

Граждане Азербайджана с большим одобрением воспринимают шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, а также работу, осуществляемую по охране здоровья населения, улучшению его благополучия. Наши граждане в благодарственных письмах выражают свое удовлетворение вниманием и заботой главы государства о спасении азербайджанского народа от этой катастрофы.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Ветеран Карабахской войны из Джебраильского района, заслуженный учитель Рагим Рагимов пишет: "Уважаемый господин Президент, в начале 1990-х годов руководители Азербайджаном сбежали из страны, оставив ее в сложной ситуации. Вашему отцу, великому лидеру Гейдару Алиеву досталось государство с пустой казной и царящей анархией. Народ вышел на площади со словами "Народ-Гейдар, Гейдар-народ" и был спасен. В скором времени наш правый голос начал звучать с высоких трибун. Вы достойно продолжаете путь великого лидера. Вы рядом с народом в это трудное время вируса. Верим, что Вы вместе с Мехрибан ханум выведете наш народ из этой трясины вируса. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов на этом пути. Благослови Вас Аллах!".

В письме Эмиля Таирова из Гаджигабульского района говорится: "Уважаемый господин Президент, искренне приветствую Вас. Выражаю Вам благодарность за хорошие результаты в борьбе с пандемией в нашей стране. Вы проделали большую работу для достижения этих результатов. В Азербайджане большое внимание уделяется образованию. Поэтому выражаю Вам и Мехрибан ханум признательность, желаю новых успехов. Большое спасибо за все, дорогой Президент!".

Вынужденный переселенец из Агдамского района Тевеккюль Худуев пишет: "Уважаемый господин Президент, я родился в одном из живописных уголков нашей страны - Агдамском районе. Из-за коварства армян был вынужден покинуть родные края. В настоящее время проживаю в поселке Ени Хаят, построенном государством в городе Мингячевир. Был зарегистрирован как безработный. Хотя в связи со специальным карантинным режимом не занимаюсь какой-либо работой, государство обеспечило меня единовременным пособием. От имени жителей нашего поселка выражаю Вам признательность за это, а также другие меры, принимаемые в сфере борьбы с коронавирусом. Да хранит Аллах Вас и наш народ!".

Заслуженный учитель из города Гейтепе Джалилабадского района Эльмира Аббасова пишет: "Уважаемый господин Президент, то, что мы живём в Азербайджане - большое счастье в то время, когда в мире проходит борьба с пандемией коронавируса. Ведь Азербайджан - одна из стран, меньше всего пострадавших от этой невидимой беды, с которой не могут справиться развитые государства Европы, Америки и Азии. А это - реальный результат Вашей мудрой, дальновидной и безальтернативной политики. Если бы Вами вовремя не были бы приняты меры, и мы пережили бы судьбу Италии, Испании, Франции, США, Ирана и других государств. За все это наш народ безмерно благодарен Вам и Вашему самому близкому соратнику Мехрибан ханум. Господин Президент, Вы заботитесь не только об Азербайджане, но и обо всем тюркском мире. Мы наглядно увидели это в ходе видеоконференции Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств, проведенной недавно по Вашей инициативе. Ценные предложения, выдвинутые Вами на этой конференции для преодоления ситуации с малыми потерями, были высоко оценены главами всех государств. Мы гордимся тем, что являемся гражданами страны, которой руководит такой мудрый лидер, как Вы. Глобальные меры, принятые Вами в период коронавируса, ещё более укрепили единство народа и власти. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал девизом в обществе и еще крепче сплотил людей. Да хранит Вас Аллах!".

Эльдар Фейзиев из Джебраильского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я, как гражданин, восхищаюсь Вашей дальновидной политикой. В результате своевременно принятых Вами правильных решений мы спаслись от пандемии коронавируса с малым потерями. Ведь мы всегда подчиняемся любому Вашему приказу и рекомендациям. Объявлением специального карантинного режима Вы смогли успешно разбить цепь пандемии и мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Господин Президент, сравнивая положение в Азербайджане с ситуацией в развитых странах, видим Ваши уверенные шаги, вызывающие чувство гордости. Вы более успешно участвовали в борьбе с невидимым врагом, охватившем весь мир. Поэтому от себя лично и от имени моей семьи желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы гордимся Вами. Как сказал великий лидер "Настанет день, и Азербайджан взойдет над миром как солнце!".

Из Ярдымлинского района пишут Алигули Джаналиев и Ахмедага Мирагазаде: "Уважаемый господин Президент, мы хорошо помним как в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от большого бедствия. Да упокоит Аллах его душу! А сегодня Вы, как его достойный преемник, спасаете Азербайджан от этой тяжелой болезни. Своей деятельностью Вы доказываете, что выполняете все обещания. Каждый азербайджанец понимает, что для Вас нет ничего превыше человеческого фактора. Господин Президент, Вы очень дальновидный, гуманный, мудрый и благородный человек. Желаем Вам успехов на этом справедливом пути. От имени аксакалов сел Сырыг и Тиле Ярдымлинского района выражаем Вам глубокую благодарность за внимание и заботу о нас. Да хранит Вас Аллах! И Вы храните нас!".

Из Наримановского района Баку пишут Сахраб Микаилов, Мири Гасанов и Самая Ибрагимова: "Многоуважаемый господин Президент, осуществляемые Вами превентивные меры, связанные с коронавирусом, ставшим бедой для всего человечества, продолжают спасать наш народ от глобальной катастрофы. Возникшая ситуация была правильно оценена Вами, также было учтено материальное положение наших граждан. Мы - простые граждане гордимся, что у нас такой заботящийся о народе, считающий здоровье людей превыше всего Президент, как Вы. Господин Президент, от имени пенсионеров Наримановского района выражаем Вам глубокую признательность за осуществленные дела и дальнейшую деятельность, за Ваш самоотверженный труд. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья, семейного счастья".

Жительница города Баку Рафига Керимли: "Уважаемый господин Президент! Пишу Вам со слезами гордости. Меня переполняет чувство гордости от того, что в этот тяжелый для страны момент, просто выполняя свой профессиональный долг, мы чувствуем свою нужность для страны и народа. Вот уже 25-й день, как мы трудимся в условиях карантина и не видим ни дома, ни семьи. Вчера я не смогла справить день рождения сына вместе с ним. Но Фонд Гейдара Алиева не оставил нас одних, преподнеся сыну замечательные подарки. Это стало для меня и моей семьи незабываемым событием. Хоть я сама и не смогла поздравить сына лично, благодаря Вам, Фонду Гейдара Алиева и общественному объединению "Региональное развитие" тысячи людей поздравили моего ребенка в соцсетях. Это так растрогало меня, что я посчитала своим долгом написать Вам письмо благодарности.

А Мехрибан ханум я хотела бы сказать, что она чудесная мать, чуткая женщина, достойная ханум, настоящий интеллигент и надежда для всех потерявших надежду людей. Народ, а так же мы, интеллигенция, всегда видим в Вас и Мехрибан ханум своих покровителей, любим и поддерживаем Вас. Мы постоянно рядом с Вами".

Житель села Юхары Салахлы Газахского района Руслан Велиев: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, прежде всего, хочу отметить, что я, как представитель азербайджанской молодежи, одобряю и поддерживаю Вашу целенаправленную политику. К сожалению, в 2020 году наш мир, наша Родина, наш родной Азербайджан столкнулся с большой бедой. Однако благодаря твердым решениям, принятым Вами и уважаемой Мехрибан ханум, наша страна достойно преодолевает эту напасть. Я уверен, что благодаря Вашей мудрой политике мы, молодежь, вновь станем успешным будущим нашей страны. Как молодой азербайджанец, выражаю глубокую признательность Вам и нашему уважаемому Первому вице-президенту. Да ниспошлет Аллах здоровья Вам и нашему Первому вице-президенту Мехрибан ханум. Да хранит Вас Аллах! Вместе мы сильнее!".

Агиль Фатиев, Орхан Гусейнов, Хумай Велиева, Сабина Акбарова и Фарахман Махмудов из села Керимбейли Сальянского района отмечают в письме главе государства: "Многоуважаемый господин Президент, сегодня мы являемся свидетелями того, что мир столкнулся с большой бедой. Решения, неотложные меры, принятые Вами для предотвращения распространения в нашей стране инфекции коронавируса (COVID-19) и обеспечения безопасности наших граждан и, самое главное, Ваш призыв к общенациональной солидарности были одними из очень важных инициатив и шагов. Господин Президент, Вы всегда были рядом с гражданами и в радости, и в горе. Мы, народ Азербайджана, верим , что под Вашим руководством с честью преодолеем и в эти трудные дни. Как представители старшего поколения, мы благодарны Вам за заботу о нас со стороны нашего государства. Вы защищаете наш народ, и пусть Аллах защитит Вас!".

Жители города Уджар Хамиз Махсудов и Хазар Алескеров пишут: "Уважаемый господин Президент, мы, уджарцы, очень высоко ценим Вашу самоотверженность, проявленную ради здоровья и социального благополучия азербайджанского народа. Благодаря Вашей целенаправленной работе и своевременным мерам мы избавляемся от большой проблемы. Вы доказали всему миру, что в любом деле, в том числе и в борьбе с коронавирусом мы пошли по правильному пути. Выбор успешного пути и уверенная поступь по этому пути требуют огромного умения и решимости. Мы очень рады, что все это сосредоточено в Вас. Господин Президент, мы поддерживаем Вас, желаем Вам долгих лет жизни, здоровья. Вы - гордость азербайджанского народа ".