https://news.day.az/politics/1237829.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения близ города Карачи пассажирского самолета, принадлежащего Пакистанским международным авиалиниям.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.
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