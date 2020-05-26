The Jerusalem Post о гей-скандале в азербайджанской оппозиции

Ведущая израильская газета The Jerusalem Post посвятила статью гей-скандалу, разразившемуся в азербайджанской оппозиции.

Как передает Day.Az, серия звонков Zoom между членами т.н. "Национального совета" выявила сильную гомофобию внутри группы. Видеокадры онлайн-конференции, которая прошла на прошлой неделе, оказалась в открытом доступе. Издание отмечает, что видео раскрывает подробности провокационной дискуссии

Во время конференции Гюльтекин Гаджибейли заявила, что для Запада очень важны вопросы, связанные с защитой прав сексуальных меньшинств, назвав при этом их "ненужными людьми". Затем она начала жестко высказываться о проживающем в США журналисте Исмаиле Джалилове, который не раз критиковал Гаджибейли, отмечая его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Между тем, в ходе конференции член т.н. "Нацсовета" Рафик Манафли начал оскорблять Исмаила Джалилова, назвав его мужчиной-проституткой, выразив при этом сожаление, что "Гитлер в свое время не успел истребить всех геев".

Газета также указывает, что во время этой провокационной дискуссии Ганимат Захид предупредил скандалистов прекратить недовольства, "скоро начнется эфир", "будьте осторожны".

Jerusalem Post отмечает высокий уровень гомофобии внутри т.н. "Нацсовета". Позже скандалистка Гюльтекин Гаджибейли извинилась за свои высказывания, заявив, что якобы говорила "только об одном человеке". А вот Рафик Манафли извиняться отказался.