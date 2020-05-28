Президент Грузии поздравила азербайджанцев с Днем Республики

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 28 Мая - Днем Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравление Зурабишвили опубликовала на своей официальной странице в Twitter.

"Сегодня, в День Республики, поздравляю Президента Азербайджана. Между Грузией и Азербайджаном налажены исторические связи дружбы и стратегическое сотрудничество. Желаю азербайджанскому народу мира, благополучия и здоровья, особенно в это сложное время пандемии", - отмечается поздравлении главы Грузии.