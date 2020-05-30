Бахтияр Алиев: В Азербайджане успешно реализуются проекты по обеспечению вынужденных переселенцев жильем

Поддержка вынужденных переселенцев в Азербайджане осуществляется последовательно и в плановом порядке.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Депутат сообщил, что в данном направлении разработан утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым план.

"Глава государства в свое время заявил, что в Азербайджане не останется ни единого палаточного городка. Президент Ильхам Алиев решает этот вопрос, и сегодня в стране успешно реализуются проекты по обеспечению вынужденных переселенцев жильем. В то же время в данной области с важными инициативами выступила Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Примером этого может служить открытие 28 мая текущего года жилого комплекса "Гобу Парк-3", возведенного для 1 336 семей вынужденных переселенцев, в котором также особую роль сыграл Фонд Гейдара Алиева", - сказал председатель комитета.

Бахтияр Алиев подчеркнул, что в новом жилом комплексе также предусмотрено создание рабочих мест для вынужденных переселенцев.

"В новом комплексе созданы производственные участки и центры обслуживания, в которых они будут работать. Это крайне важный аспект - люди будут обеспечены работой рядом с местом жительства. С одной стороны это поспособствует экономическому развитию в целом, а с другой - усилению социальной защиты вынужденных переселенцев.

В то же время, в ходе строительства новых поселков для этой категории граждан учитывается проект "Обновленному Азербайджану - новую школу". Школа и детский сад, построенные в жилом комплексе "Гобу Парк-3" и оснащенные современным оборудованием, для сотен детей показывает, что вопрос обеспечения вынужденных переселенцев качественным дошкольным и общим образованием также находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - сказал он.

Председатель комитета добавил, что несмотря на наблюдающийся во всем мире экономический кризис, в Азербайджане не был приостановлен ни один социальный проект.

"Несмотря на финансово-экономический кризис в мире, в соответствии с утвержденным планом своевременно построены и сданы в эксплуатацию жилые здания для вынужденных переселенцев", - подытожил Бахтияр Алиев.