https://news.day.az/politics/1239675.html Татьяна Анодина поздравила Президента Ильхама Алиева
Татьяна Анодина поздравила Президента Ильхама Алиева
Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.
Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником - Днем Республики. Примите мои самые наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана и чистого мирного неба", - говорится в поздравлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре