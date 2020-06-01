ЗАО AzerGold и ОО “Региональное развитие” провели акцию к Международному Дню защиты детей

Закрытое акционерное общество AzerGold при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева осуществило акцию "Книжный подарок", сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

В рамках акции более 100 детей в селах Човдар, Гушчу и Шадах Дашкесанского района получили посылки, состоящие из книг и сладостей. В качестве подарка детям были выбраны самые популярные образцы литературы местных и зарубежных авторов, подходящие для психологии детей десятилетнего возраста. Данные книги учат детей мужеству, бесстрашию, призывают стремиться к своей мечте, прививают такие ценности, как дружба и любовь.

Целью организаторов акции было подарить радость детям в Международный день защиты детей, одновременно способствуя их более эффективному времяпровождению и приобщению к чтению.

Отметим, что это и ряд других мероприятий, осуществляемых ЗАО AzerGold в рамках политики Корпоративной социальной ответственности в регионах операционной деятельности, направлены на поддержку социальных государственных программ и окружение заботой населения на близлежащих территориях.