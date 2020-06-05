Кямран Байрамов: Международное сообщество поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта

Сегодня в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта историческая правда, политическое, правовое, экономическое, военное превосходство и международная поддержка находится на стороне Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, армянская сторона на протяжении долгих лет манипулирует переговорным процессом, совершает провокации, с тем чтобы сохранить статус-кво и помешать урегулированию конфликта.

"Однако, армянская сторона не понимает, что все преимущества в связи с урегулированием конфликта находятся на стороне Азербайджана, и их попытки сохранить статус-кво обречены на провал. Можно наглядно увидеть из истории, что Армения создана на исконных землях Азербайджана. Армяне были переселены на азербайджанские земли, в том числе на сегодняшнюю территорию Армении в начале XIX века. Азербайджанская Демократическая Республика вынесла не верное решение подарив армянам часть территорий Азербайджана, после чего на исторических азербайджанских землях было создано армянское государство. Есть достаточное количество исторических фактов, подтверждающих вышесказанное.

В картах, изданных Царской Россией в начале XX века, указывается, что абсолютное большинство топонимов на всей территории сегодняшней Армении азербайджанского происхождения",- отметил Кямран Байрамов.

Депутат сообщил, что по военным, политическим и экономическим параметрам Армения несоизмеримо отстает от Азербайджана.

"Сегодня азербайджанская армия является мощнейшей армией региона. Она вновь продемонстрировала свою силу во время апрельских сражений 2016 года. Миф Армении о своей армии был разрушен в один миг, она осталась беспомощной перед армией Азербайджана.

В результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева армянская ложь была разоблачена перед всей мировой общественностью. Глава государства вновь продемонстрировал свою решительную позицию на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе этих мероприятий Президент Ильхам Алиев историческими фактами разоблачил армянскую ложь, отметив, что Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей,и что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" , - напомнил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Армения в конец должна понять , что Азербайджан рано или поздно, будь то мирным либо военным путем, освободит свои земли от оккупации и восстановит свою территориальную целостность.

"Чем раньше Армения этой поймет, тем лучше будет для нее же самой", - подытожил Байрамов.