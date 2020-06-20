Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан.
АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.
Из поселка Гарачухур Сураханского района Баку пишет Севиндж Алыева пишет: "Уважаемый господин Президент, как и все граждане Азербайджана, мы всей семьей наблюдаем за деятельностью нашего мудрого руководителя и высоко оцениваем Ваши усилия. Мы гордимся всеми предпринимаемыми Вами превентивными мерами для предотвращения вируса с момента выявления COVID-19 в нашей стране и проводимой сегодня борьбой. Господин Президент, да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье крепкого здоровья, выражаю Вашему превосходительству признательность за постоянную заботу о нас и нашей стране".
Из города Гянджа пишет Севиндж Кязимова: "Многоуважаемый господин Президент, написав это письмо, выражаю признательность Вам - Президенту независимого, развивающегося с каждым днем Азербайджана и считаю это своим гражданским долгом. Благодаря Вам развивается наша страна, находят решение вопросы, беспокоящие людей. Кроме того, Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" в период пандемии COVID-19 вызывает у меня, как и у каждого гражданина, чувство гордости, вдохновляет меня. Уверены, что благодаря Вашей и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой помощи мы победим эту пандемию. Своевременно предпринимаемые шаги, осуществляемая оперативная работа, принятые правильные решения создают благоприятную почву для преодоления нашим народом этой напасти с минимальными потерями. Вы своей практической деятельностью еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. Все это подтверждает, что наше государство находится в надежных руках. Дорогой Президент, еще раз выражаю Вам признательность за внимание и заботу о народе, желаю долгих лет жизни, здоровья. Да поможет Вам Всевышний!".
Адалят Гусейнов из села Авшар Агджабединского района пишет: "Многоуважаемый господин Президент, в результате Вашего огромного внимания и заботы столица Баку, ее районы, поселки и села, в то же время, все районы и села нашей республики благоустраиваются и развиваются день ото дня. Улучшается материальное благосостояние населения. Все это, а также другие осуществляемые Вами важные дела, то, что Вы, как выдающийся политический деятель, завоевали большой авторитет в мировой арене переполняет мое сердце, как одного из миллиона азербайджанцев, чувством бесконечной гордости. Несмотря на напряженный рабочий график Вы совершаете поездки в различные регионы нашей страны, встречаетесь с простыми гражданами, и это приносит Вам всенародную любовь. Господин Президент, эту радость пережило и население района, в котором я живу. Распоряжение, подписанное Вами 4 июня, вызвало безграничную радость у жителей Агджабеди, оставило неизгладимый след в сердце каждого из нас. Выражаю Вам глубокую признательность и благодарность за все это. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, да поможет Вам Всевышний в осуществлении всех Ваших пожеланий и идей".
Из города Нефтчала пишет Ровшан Мирзоев: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам за то, что в это непростое время защищаете наш народ от пандемии коронавируса, охватившего все человечество. Пандемия стала причиной смерти тысячи людей в различных странах. А в Азербайджане благодаря принятым Вами мудрым решениям были осуществлены необходимые меры по своевременному предотвращению этой страшной катастрофы. Всемирная организация здравоохранения также высоко оценивает меры, предпринимаемые в нашей стране против пандемии коронавируса, эти меры приводятся в пример другим государствам. Мы гордимся тем, что являемся гражданами образцовой страны. Уважаемый господин Президент, да поможет Всевышний Вам и Вашей семье!".
Дурдана Азизли из города Ширван: "Уважаемый господин Президент, как наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, откликнувшись на голос азербайджанского народа, вернулся к власти в июне 1993 года и спас наш народ от трагедий, точно также Вы сегодня защищаете наш народ от больших бед, заботитесь о здоровье каждого гражданина. Несмотря на то, что в период пандемии, когда в большинстве развитых стран мира пациентов из-за отсутствия коек даже не принимают в больницы, все наши заболевшие госпитализируются, и врачи круглосуточно оказывают им услуги. В результате Вашей дальновидной политики количество больниц модульного типа увеличивается, а их строительство продолжается ускоренными темпами. Мы, жители Ширвана, благодарим Вас за эти решения, которые Вы приняли, заботясь о здоровье наших людей. Мы полностью уверены в том, что под Вашим руководством народ Азербайджана скоро победит эту беду. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".
Вынужденный переселенец из Джебраильского района, инвалид II группы Карабахской войны Мурад Агаяров: "Многоуважаемый господин Президент, мы, инвалиды Карабахской войны, и вынужденные переселенцы всегда ощущали Ваше и Мехрибан ханым Алиевой внимание и заботу. После того, как в результате армянской агрессии в 1993 году наши земли были оккупированы, мы временно поселились на территории поселка Джейранбатан, наше положение было очень плачевным. В 2012 году по Вашему поручению в поселке Мушвигабад Гарадагского района были построены здания для 1680 семей, которые в 2013 году были переданы нам, вынужденным переселенцам. В настоящее время мы живем в очень хороших условиях в этих квартирах. Господин Президент, в то время, когда пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру, благодаря Вашим своевременным мудрым и гибким шагам предотвращается широкое распространение вируса в нашей стране. Несмотря на экономический ущерб, нанесенный пандемией всему миру, работы по благоустройству и созиданию в нашей стране не прекратились, и строительство зданий для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев завершилось. Открытие в прошлом месяце жилого комплекса "Гобу Парк 3" - яркое тому подтверждение. Вся эта работа - результат Вашей успешной внешней и внутренней политики. Мы, вынужденные переселенцы, тесно сплотившись вокруг Вас, поддерживаем Ваш лозунг "Мы вместе сильнее!".
Ингилаб Нуриев из города Лиман Лянкяранского района: "Многоуважаемый господин Президент, мой сын - студент второго курса Азербайджанского университета кооперации, учится на платной основе. Одним из гуманных поручений, которые Вы дали в период пандемии COVID-19, была оплата нашим государством обучения за этот год студентов, получающих платное образование.
Конечно, этот шаг осчастливил сотни других малообеспеченных семей, в том числе и мою. Господин Президент, Вы всегда в трудные время были рядам с гражданами страны. И поэтому от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Желаю успехов в Ваших делах!".
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