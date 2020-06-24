Конкурс «Восхождение» помогает формировать в Азербайджане здоровый кадровый резерв

Законодательство Азербайджана запрещает дискриминацию по половому признаку. Помимо работы, которая считается непосильной для женщин, нет никаких ограничений в сфере деятельности для представительниц прекрасного пола. Однако некоторые стереотипы в нашем обществе не позволяют нашим женщинам работать в определенных областях, особенно добиваться карьерного роста.

Об этом Day.Az сказала председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова.

"В азербайджанском обществе принято, что женщины чаще занимаются домашними делами, продвижение женщин на руководящие должности часто воспринимается со скептицизмом. Все эти факторы не позволяют нашим талантливым женщинам реализовать свой потенциал", - заявила она.

Председатель объединения напомнила, что конкурс "Восхождение", учрежденный 26 июля 2019 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, можно считать очень важным в этом отношении.

"Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что будущее страны в руках молодежи. Сегодня стало реальностью выдвигать на первый план сотрудников, которые отвечают требованиям современного мира, основанным на национальных и моральных ценностях, поддерживать тех, кто понимает сущность управления. Благодаря реформистской политике, проводимой руководством страны, лица, назначенные в руководящие структуры, имеют возможность повести нашу страну в светлое будущее", - отметила Амиргусейнова.

Собеседница аентства добавила, что эволюция теории инноваций - это постоянно работающий механизм.

"В связи с этим, конкурс "Восхождение" придает импульс работе этого механизма с более высокой эффективностью. Согласно распоряжению, целью конкурса является выявление перспективных лидеров с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, их развитие, поддержка и, следовательно, создание банка кадровых ресурсов в стране. С помощью этого конкурса молодежь, которая хочет реализовать свои навыки, получит широкие возможности. В частности, защита объективности на отборах поможет людям с потенциалом основывать свой выбор на конкретных критериях для работы в структурах управления", - пояснила она.

Амиргусейнова сказала, что одной из целей конкурса является проведение многоуровневой комплексной оценки участников с использованием различных методов, которые определяют их индивидуальные качества и способности, развивают навыки управления участниками, служат платформой для обмена опытом, для достижения их развития и распространения лучших практик.

По ее словам, в этом случае можно сказать, что в Азербайджане будет сформирован здоровый кадровый резерв.

Амирусейнова считает, что конкурс "Восхождение" станет отличным помощником для презентации своих возможностей женщинам с управленческими навыками.

"Я бы не сказала, что существуют проблемы в продвижении женщин на руководящие должности в стране. В Азербайджане достаточное количество женщин занимают высокие посты. Есть только момент, связанный с национальным менталитетом. Точнее, это связано с искажением нюансов, отраженных в нашем национальном менталитете. У нас сложилось неправильное представление о том, что женщинам лучше заниматься домашними делами. Это неправильно, данный стереотип является устаревшим и ущербным", - полагает наша собеседница.

Амиргусейнова напомнила, что в истории Азербайджана были сотни женщин, которые внесли огромный вклад во благо и развитие своей Родины.

"Полное равенство мужчин и женщин в современном мире, решение гендерных проблем в стране еще раз показывает, что в Азербайджане нет никаких препятствий для назначения женщин на общественные должности. В свою очередь, женщины должны проявлять инициативу и показать свой потенциал в той области, в которой они преуспевают", - подчеркнула она.

Председатель организации призвала азербайджанских женщин внести свой вклад в обогащение кадровых резервов страны, присоединившись к конкурсу "Восхождение".

Она добавила, что этот конкурс открывает широкие возможности для человека стать профессионалом в своей области.

"Нет сомнений, что с нынешней перспективной молодежью Азербайджан ждет яркое будущее. Управленец - это человек, который постоянно учится. Однако он должен изучить и усовершенствовать не только тонкости своей профессиональной сферы, но и процесс управления, а также уметь оценивать влияние метода управления, проекта и организации, которой он управляет. Недостаточно знать много, следует знать в совершенстве то, что ты выучил, и уметь применять свои знания на практике. Люди с таким потенциалом, в том числе женщины, несомненно добьются успеха в конкурсе "Восхождение". Их успех будет на благо всего нашего общества", - подытожила Махира Амиргусейнова.

Абдул Керимханов