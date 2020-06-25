Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на проектирование и строительство центральной больницы Самухского района - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию и строительству центральной больницы Самухского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что с целью проектирования и строительства центральной больницы Самухского района 2 миллиона манатов, указанные в подпункте 1.19.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделяются Министерству здравоохранения Азербайджана.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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