Президент Ильхам Алиев: Авария на теплоэлектростанции в Мингячевире произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности

Авария на теплоэлектростанции в Мингячевире произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления после ввода в действие теплоэлектростанции "Азербайджан" в Мингячевире.

"Два года назад, когда здесь произошла авария, конечно, все увидели, какой ущерб это нанесло нашей стране, она погрузилась во тьму, остановилось метро, все движение. Эта авария произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности. Я пришел в ужас от сообщений, которые мне были предоставлены после этой аварии, сделанных на этой станции фотоснимков. Какая бессовестность! Поэтому я сразу дал указание произвести кадровые перестановки, руководство "Азерэнержи" было укреплено, были даны инструкции. Я дал указание в короткий срок восстановить генерационные мощности теплоэлектростанции. В то время было потеряно 800 мегаватт генерационных мощностей - станция работала лишь на 1600 мегаватт", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, генерационная мощность постепенно утрачивалась, было мнение даже закрыть ее или же разрушить и отстроить заново, поскольку ремонт невозможен.

"Всем хорошо известно, во что обойдется повторное восстановление мощности в 2400 мегаватт - в миллиарды долларов, миллиарды. Поэтому я особо оцениваю работу "Азерэнержи" в этой области, станция была реконструирована менее чем за 2 года, все восемь блоков находятся в рабочем состоянии. Была восстановлена генерационная мощность в 2400 мегаватт, построен канал, реконструированы подстанции, где произошла авария, создан современный центр управления. Таким образом, жизнь станции продлена по меньшей мере на 20-30, а может, и на 50 лет. Что это нам даст? Это даст нам то, что мы и дальше ни от кого не будем зависеть в области энергообеспечения", - отметил Президент Ильхам Алиев.