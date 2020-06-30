В Азербайджане зарегистрировали еще 3 политические партии

В последние месяцы в министерстве юстиции Азербайджана регистрацию прошли три политические партии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минюста.

В ведомстве отметили, что "Национальная партия единства", "Национально демократическая партия Азербайджана" и Партия "Аг" (ранее - партия  "Единый Азербайджан") представили в Минюст учредительные и другие документы. 

Министерство рассмотрело их на соответствие законодательству, зарегистрировало партии и выдало им выписки из государственного реестра. 