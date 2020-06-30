https://news.day.az/politics/1249288.html В Азербайджане зарегистрировали еще 3 политические партии
В Азербайджане зарегистрировали еще 3 политические партии
В последние месяцы в министерстве юстиции Азербайджана регистрацию прошли три политические партии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минюста.
В ведомстве отметили, что "Национальная партия единства", "Национально демократическая партия Азербайджана" и Партия "Аг" (ранее - партия "Единый Азербайджан") представили в Минюст учредительные и другие документы.
Министерство рассмотрело их на соответствие законодательству, зарегистрировало партии и выдало им выписки из государственного реестра.
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