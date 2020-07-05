Унанян и миллион для ФСБ

В Приамурье завершилось громкое судебное дело в отношении представителя армянской диаспоры Унаняна Врежа Геворговича. Мужчину осудили в Благовещенске, за то, что он пытался дать взятку в 1 млн. рублей сотруднику ФСБ, пишет издание smi6.ru.

Согласно информации российских СМИ, 45-летний Унанян Вреж Геворгович из Магдагачей Амурской области решил подкупить сотрудника ФСБ, который должен был посодействовать в прекращении проверок надзорных органов в отношении его строительной фирмы.

В феврале 2020 года на парковке возле Дворца культуры профсоюзов в г. Благовещенске, Унанян В.Г. дал взятку в размере 1 млн. рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области за совершение последним заведомо незаконных действий, направленных на окончание оперативно-разыскных мероприятий по документированию его противоправной деятельности в качестве руководителя строительной организации. Однако, сотрудник ФСБ

посчитал это оскорблением чести и мундира.

Компания Унаняна занималась предоставлением услуг по эксплуатации автомобильных дорог. За последние годы фирма Унаняна взяла обязательства для строительства и сервиса автомобильных дорог Приамурья, однако так и не выполнила до конца обещания. Чтоб покрыть свои нарушения Унанян не нашел ничего лучшего, как подкупить сотрудника ФСБ.

Из-за своей алчности "предприимчивый" представитель армянской диаспоры Приамурья лишился свободы на 7 лет в зоне строго режима, а также заплатит штраф в 10 миллионов руб. Хороший месседж для "мохнатых" лап, которые считают, что всё в регионе покупается и продаётся.