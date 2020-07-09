Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности

Распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны - начальника Главного управления по материально-техническому обеспечению, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В сообщении говорится, что приказом министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Фуад Мамедов назначен на другую должность в министерстве.

Исполнение обязанностей заместителя министра обороны - начальника Главного управления по материально-техническому обеспечению поручено генерал-лейтенанту Низаму Османову.