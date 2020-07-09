https://news.day.az/politics/1251964.html Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны - начальника Главного управления по материально-техническому обеспечению, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В сообщении говорится, что приказом министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Фуад Мамедов назначен на другую должность в министерстве.
Исполнение обязанностей заместителя министра обороны - начальника Главного управления по материально-техническому обеспечению поручено генерал-лейтенанту Низаму Османову.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре