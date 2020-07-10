Начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров доставлен в суд

Бывший посол Азербайджана в Турции, начальник Консульского управления Министерства иностранных дел Фаиг Багиров доставлен суд. На суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время в Сабаильском районном суде под председательством судьи Шахина Абдуллаева рассматривается представление Службы государственной безопасности (ГСБ).

Напомним, Ф.Багиров был задержан Государственной службой безопасности. Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса.