https://news.day.az/politics/1252471.html В отношении Фаига Багирова избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении Фаига Багирова избрана мера пресечения в виде ареста
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении экс-посла Азербайджана в Турции, начальника Консульского управления Министерства иностранных дел Фаига Багирова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Шахина Абдуллаева представление было удовлетворено.
В отношении Фаига Багирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
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