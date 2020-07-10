В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении экс-посла Азербайджана в Турции, начальника Консульского управления Министерства иностранных дел Фаига Багирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Шахина Абдуллаева представление было удовлетворено.

В отношении Фаига Багирова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.