Президент Ильхам Алиев - Пашиняну: Раньше ОДКБ была плохой, ты оскорблял их, а теперь побежал, схватился за их юбку? Борись против нас один на один, и посмотрим, чем это закончится

Борись против нас один на один! Один на один! И посмотрим, чем это закончится!



Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Баку.

Пусть трусливое руководство Армении, которое побежало в ОДКБ за помощью, вспомнит, как оскорбляло организацию, напомнил глава государства. Президент Ильхам Алиев отметил, что армянские власти арестовали генерального секретаря ОДКБ, не согласовав это ни с одной другой страной-членом организации.



"Что произошло? Раньше ОДКБ была плохой, ты оскорблял их, а теперь побежал, схватился за их юбку? Борись против нас один на один, один на один, и посмотрим, чем это закончится", - заявил Президент Ильхам Алиев.



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