https://news.day.az/politics/1257811.html Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений - ВИДЕО
Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений - ВИДЕО
Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Согласно плану, оценивается обстановка, уточняются боевые задачи, проводится рекогносцировка местности в реальных условиях, говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, после заслушивания соответствующих докладов, согласно принятому решению уточняются задачи по применению войск, участвующих в учениях.
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