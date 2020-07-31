Российская пресса о Маргарите Симоньян

Маргарита Симоньян, которой ее российские кураторы недавно рекомендовали выступить наконец с критикой в адрес Армении и попенять своим соплеменникам за вопиюще вызывающие антироссийские настроения, уже успела отыграться.

После того, как она вынуждена была публично плевать и размазывать Армению, Симоньян не могла не отыграться в том же духе и на России. И вот теперь она размазала и Россию, но аккуратно, через призму возмущенного "русского патриота" на профессиональной основе.

"Такого бардака, хаоса и анархии, как у нас (в России), нигде нет! Во всем так называемом западном мире нас именуют диктатурой", - отыгралась Симоньян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, для тех, кто умеет читать между строк, подобный комментарий руководителя ведущих СМИ России, столь жетско критикующего российские реалии, достаточно показателен. Причем, Симоньян заранее снимает с себя ответственность за этот "бардак", который во многом является следствием ее деструктивной деятельности в России.

Но она уже подстраховалась: и Россию размазала, и себя отмазала.

Глава RT и Sputnik Маргарита Симоньян в большом интервью, отвечая на вопросы своей закадычной подружки Тины Канделаки на радио "КП" рассказала, как "мы профукали информационную безопасность".

Интересно, а кто это "мы"?

МЫ не получали миллиарды от государства и не располагаем такими высочайшими административными ресурсами, как Симоньян. Тогда почему она говорит "мы"? Это она и профукала нашу информационную безопасность, которую ей доверили, и еще приплатили наши миллиарды. Так в чем дело? Или "русский патриот" Маргарита Симоньян спасала не нашу безопасность?

Итак, Симоньян заявляет, что "МЫ ПРОИГРЫВАЕМ В ВОЙНЕ":

"Наши условные почта и телеграф захвачены давным-давно. Мы не имеем ни малейшего представления о безопасности своего информационного пространства. Люди, которые у нас занимаются этими вопросами, либо в этом не понимают вообще, либо искренне считают, что все отлично, и не надо нам, как в Китае, а надо нам, не знаю, как где. Потому что так, как у нас, нет нигде".

"Вот в Америку зашел TikTok - и получил сразу по голове. Такого бардака, как у нас, нигде нет. Именно бардака. Это мы - страна, которая привыкла к тому, что у нас здесь порядок, у нас здесь строго, во всем так называемом западном мире нас именуют диктатурой. Нам самим иногда кажется, что у нас строже, чем у них. Я тебе просто сертифицировано заявляю, такого хаоса, бардака и анархии в информационной сфере, как есть у нас, нет в мире нигде. И это нас шарахнет так, что мама, не горюй".

Симоньян действительно сделала все возможное, чтобы нас скоро "шарахнуло так, что мама не горюй". Потому что такого бардака, как в СМИ, которыми она руководит (а она руководит ведущими государственными СМИ России), нет нигде. Мы понимаем, что Симоньян говорит несколько о другом, но раз уж она затрагивает вопросы информационной безопасности, то деятельность ее медиаимперии имеет к этому определенное отношение.

Симоньян: "МЫ ПРОФУКАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ"

"Мы в этом прозевали, профукали абсолютно всё".

"Мы абсолютно профукали свою собственную информационную безопасность. Потому что, когда этим надо было заниматься, у нас у власти были люди, которые всё это с удовольствием и радостно просто сдавали".

Наверное, Симоньян имеет в виду большого американского друга,экс-министра Михаила Лесина, который, прежде чем сбежать в Америку, успел сдать мегателеканал RT неопытной и никому не известной армянской девушке из провинции, правда, прошедшей стажировку в США...

"Дно в наших отношениях с США, с многолетней точки зрения Соединенных Штатов, заключается в нашем необратимом поражении, в нашей обратимой слабости, в нашем развале, в нашем продолжающемся распаде. Мы же уже распались, империя распалась, Советский Союз распался. Вот с точки зрения США, распалась мало, надо было, чтобы подраспалась еще. Они этим занимаются каждый день, и в нашей с тобой работе, в медийке, мы это видим каждый день".

В этом тезисе Симоньян фактически озвучила западную спецслужбовскую концепцию по развалу России - по примеру уничтожения СССР. Армянское лобби играет в этом процессе ведущую роль.

Обратите внимание, какими установками и определениями оперирует первое лицо российских СМИ применительно к России: "наше необратимое поражение", "наша слабость", "наш развал", "наш продолжающийся распад".

То есть, Симоньян уже похоронила Россию и фактически просигналила своим внешним партнерам, что задача по развалу информационного пространства России благополучно выполнена.

"Они (США) создают информационные ресурсы, которые направлены на возбуждение центробежных тенденций в разных регионах, от Сибири до Крыма, не говоря о Кавказе, об Урале. Мы все знаем эти медийные организации, мы всё это наблюдаем. Я наблюдаю это с болью и горечью (не верим). Я не понимаю, почему это разрешено делать на территории моей страны (не верим). Я не понимаю, почему с этим никто не борется".

Если Симоньян все знает и наблюдает, тогда почему не борется? Или она и есть та самая медийная персона, деятельность которой направлена на возбуждение центробежных тенденций в России, особенно на Кавказе..

Мы тоже искренне не понимаем, почему Симоньян все еще на своих позициях?

Или может ее готовят на смену Пашиняну? Хорошая идея, лишь бы она держалась подальше от России...