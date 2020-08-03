Симоньян о Пашиняне: Ты позорник и манкурт

Онлайн-перепалка между премьером Армении Николом Пашиняном и главредом RT Маргаритой Симоньян продолжается.

Напомним, что все началось с поста Симоньян в Telegram, в котором она осудила антироссийскую политику Пашиняна. В ответ армянский премьер разразился целой тирадой в Facebook, попытавшись опровергнуть обвинения по пунктам. Но вышло неубедительно. И более того, Симоньян продолжила наезды на оппонента, и грызне, похоже, не будет конца.

В этот раз Марго ответила Николу в Facebook. И не на сегодняшние его заявления, а на фразы пятнадцатилетней давности.

Вот, что писал Пашинян в те времена, когда еще не был премьером и был способен достаточно здраво рассуждать: 'Давайте прекратим восхвалять наших предков и зададим себе очень прагматичный вопрос: а что завещали нам эти предки, что оставили после себя? Ничего, более чем ничего. Потому что 'ничего' - это когда ты должен начать с нуля, а мы должны начать не знаю с какого минуса, так как наши предки оставили нам всего лишь такой запас "геноцидов", унижений, предательств и безнравственности, преодолеть который, как выясняется, трудно, крайне трудно.

Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо. Наши предки не заботились о своих потомках хотя бы так, как инстинктивно заботятся животные. Я осуждаю всех тех, кто восхваляет наших предков'.

Эти слова заставили Симоньян задохнуться от возмущения, пристыдить Пашиняна за такое отношение к якобы "жертвам геноцида".

"Теперь я понимаю, почему мой пост наделал в Армении столько шума. Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах "геноцида"". Позорник и манкурт. Моя ненега плюнула бы ему в глаза", - написала Симоньян, совсем уже выйдя из себя.

Что ж, ждем ответа Никола Воваевича.

Зульфугар Ибрагимов