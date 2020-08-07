Президент Ильхам Алиев: Представители общественности должны участвовать в реализации всех проектов

Представители общественности должны участвовать в реализации всех проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"Я уже отметил, что партнерство государственного и частного секторов должно проявиться на основе более конкретных проектов. Могу сказать, что зачастую это пока остается намерением. В нескольких проектах у нас работают государственные и частные компании, они вложили инвестиции. Но таких проектов очень мало. Поэтому здесь обязательно нужен новый подход. Возможно, частный сектор может участвовать в каких-то новых сферах, даже инфраструктурных проектах. Это тоже возможно. Не только в создании промышленных предприятий, но и в инфраструктурных проектах. Их просто надо стимулировать. В то же время мы должны привлечь к этой работе и иностранных партнеров", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что разумеется, механизм государственного контроля за расходами должен быть еще более совершенным.

"Здесь, конечно, государственные структуры должны представить конкретные дополнительные предложения, и необходим общественный контроль. Представители общественности должны участвовать в реализации всех проектов, представляющих для нас большое значение. Я отметил это на совещании, посвященном проблемам воды. Ученые, неправительственные организации, специалисты, представители медиа - они тоже должны участвовать в этих делах. Пусть представят свои предложения. То есть, необходимо привлечь к этой работе широкую общественность. Тогда дела у нас пойдут лучше, а механизм контроля за расходами будет состоять из нескольких уровней. Мы и так должны были выполнять и выполняем всю эту работу. Наши намерение и политика уже однозначно представлены гражданам. Уверен, что прозрачность, точность, сужение сферы охвата теневой экономики, улучшение бизнес-среды и предстоящие шаги в этом направлении создадут нам новые возможности как в период пандемии, так и в постпандемический период", - добавил глава государства.